Coachella | ¿A qué hora se presentará The Weeknd y cómo ver su presentación online?

Este domingo se llevará a cabo la sexta y última jornada de Coachella 2022 en Los Ángeles, California, luego de tres años de ausencia.

Durante los cinco días que duró el festival de música y arte, se presentaron los artistas más exitosos del momento, aunque no estuvo exenta de polémicas por la no participación del rapero Kanye West, quien era uno de las cabezas del cartel.

Quiénes sí realizaron sus presentaciones fueron Billie Eilish, Harry Styles y The Weeknd. Precisamente este último es quien tendrá el trabajo de dar cierre al espectáculo de este año, que fue mucho más moderno que los anteriores.

¿A qué hora será el show de The Weeknd en Coachella y cómo verlo?

Al igual que la semana pasada, The Weeknd se subirá al escenario este domingo en la noche, en reemplazo de la cancelación a última hora del ex esposo de Kim Kardashian. No lo hará solo, ya que volverá a compartir escena con la banda de EDM, Swedish House Mafia para despedir la edición 2022.

Para todos aquellos fanáticos del cantante, su presentación será a las02:30 de la madrugada del lunes 25 de abril en Chile y se podrá ver a través del Canal 1 de la cuenta de Youtube del festival. Posteriormente, se liberarán videos de lo más destacado de su show.