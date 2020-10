“Estoy muy orgulloso”: Chino Ríos felicita a su hija por videoclip donde recrea su infancia

Constanza Ríos decidió llevar una vida mucho más tranquila en comparación a su papá, quien es reconocido por su irreverente personalidad y las polémicas que esto le ha significado.

A sus 19 años, la joven no se ha querido involucrar en los medios de comunicación ni hacer carrera como rostro. No obstante, apostó por potenciar su faceta como influencer debido a la popularidad que arrastra en redes sociales.

Actualmente acumula más de 162 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde cautiva al público con fotografías y videos de su vida personal. Pero estudiante de marketing con mención en producción musical quiere ser más que “la hija de” y hoy lo demuestra con su primer logro personal tras ingresar a estudiar dicha carrera.

La hija mayor del extenista arrasó en la web con al protagonizar “Sola”, videoclip del cantante de trap Aviel, a quien además representa.

Constanza Ríos decidió retratar su vida en el videoclip



Anteriormente la joven explicó al diario Las Últimas Noticias que el clip mostraría ciertos episodios de su infancia, los cuales fueron recreados con dobles que interpretaron a su familia.

La influencer adelantó que el video mostraría “parte de mi historia, incluso buscamos dobles para mi mamá y para mi papá", aseguró, detallando que le pidió autorización a su progenitor para que exponer su vida privada.

Constanza Ríos recrea episodios de su infancia | Foto: Videoclip "Sola"

“Nunca me he expuesto mucho en todos estos años, he manejado muy bien mantener mi vida privada totalmente, por eso es importante este video, porque es lo primero que hago sobre mi vida", comentó en aquella oportunidad.

La reacción del “Chino”



A diferencia de la mayoría de sus declaraciones, el “Chino” utilizó su cuenta de Insagram para dejar ver su lado dulce al felicitar con bellas palabras a su hija mayor por este importante logro en su carrera.

"Felicitaciones @conitarios por haber cumplido tu sueño, te quedó increíble el video, ojalá vengan muchos más, estoy muy orgulloso de tu trabajo. Te amo”, escribió.