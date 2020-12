China Suárez denuncia acoso: "Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying"

Numerosos medios trasandinos reportearon este fin de semana sobre la supuesta crisis de pareja que estaría viviendo Eugenia China Suarez y el actor chileno Benjamín Vicuña.

Sin embargo, fue la misma actriz quien salió al paso de los comentarios desmintiendo tajantemente los rumores y acusando a la cuenta de Instagram que reporteó todo inicialmente de acoso cibernético.

Las cuenta de Instagram Chusmeteando1 y la de Twitter Paltita Suárez, publican constantemente noticias sobre la actriz trasandina y este fin de semana, difundieron que la pareja habría tenido una fuerte pelea mientras se encontraban de vacaciones navideñas.

En Twitter la cuenta publicó: "Me cuentan que #Chinasuarez y #BenjamínVicuña pasaron el fin de semana en una estancia, estilo hotel Boutique en Ezeiza y los empleados no sabían qué hacer por los gritos y los insultos que venían de la habitación de ambos... ampliaremos (hay fotos)”, expresó en las redes

Luego agrego: “Los hijos de Pampita y Benjamín no estaban. Es una Estancia de solo 8 habitaciones, muy íntimo. Huéspedes de otras habitaciones estaban escandalizados por la nefasta discusión de Vicuña-Suárez porque ese perfil de gente, que buscan escapar de la ruidosa ciudad, lo q menos esperan es encontrar ahí a la #ChinaSuarez a los gritos”.

Suárez no se quedó callada ante la acusación y compartió en sus redes un mensaje negando los dichos: "Hola @chusmeteando1. Esos no somos nosotros jajaja. Chequear no, no?.

Luego agregó: "Fue uno de los fin de semanas más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta".

En otra historia la China comenta: "Estás son las fuentes de una periodista. Un poquito de seriedad...Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying", China Suárez.

Finalizó diciendo que tiene un proceso legal en contra de quien maneja la cuenta por difamar a su familia constantemente: "Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, mi familia, mis hijxs hace años. No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados todos los que avalan estas cuentas que acosan. Luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante".