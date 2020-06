"Chile ayuda a Chile": Revelan detalles de la campaña por las víctimas de la pandemia liderada por Don Francisco

Pese a que a principios de junio se deslizó la idea de realizar un evento solidario para quienes han sufrido los efectos de la pandemia del covid-19 en Chile, ahora comienzan a surgir los primeros detalles.

Y es que el diario La Cuarta adelanta la que sería la primera reunión de "Chile ayuda a Chile", que tendría a Don Francisco nuevamente como el líder de la iniciativa.

La publicación detalla que el pasado miércoles hubo una reunión mediante la plataforma Zoom entre Mario Kreutzberger con Francisco Saavedra, Gino Costa, Carola de Moras, Francisca García-Huidobro, Angélica Castro, Cristián de la Fuente, Karen Doggenweiler, Tonka Tomicic, Rafael Araneda, Juan Pablo Queraltó, Diana Bolocco y Cristián Sánchez, para replicar las otras dos versiones de esta iniciativa, como en los terremotos de 1985 y 2010.

El primer "Chile ayuda a Chile" se realizó en 1985, y fue en ayuda de las familias danmificadas por el terremoto del 3 de marzo de 1985 en Melipilla y San Antonio. En esa oportunidad, el evento fue impulsado por Mario Kreutzberger y Canal 13, y su cierre fue en el Camino a Melipilla con una caravana de camiones.

El posterior "Chile ayuda a Chile" se realizó en 2010, el 5 y 6 de marzo, en ayuda de los afectados por el terremoto y maremoto que afectó a la zona centro-sur del país el 27 de febrero de aquel año, doblando la meta inicial de 15 mil millones de pesos. Además, contó con la visita y ayuda del entonces DT de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa.

La Cuarta relata que, para sorpresa del exanimador de Sábado Gigante, un particular inscribió la marca "Chiletón", nombre tentativo con el que se iba a realizar la gesta solidaria, y que para la próxima junta virtual, pactada para este miércoles 17 de junio, se definirá a quién irá dirigida la ayuda, si bien a la tercera edad o para realizar ollas comunes en todo Chile, y cuándo se realizará. Todo indica que será en el mes de julio.

“Esto todavía está en preparación, aquí hay muchas situaciones nuevas y actores que antes no habíamos vivido, estamos en medio de una pandemia. Buscamos todas las posibilidades que puedan existir, por eso todavía no hemos hablado. Estamos en conversaciones, no existen certezas”, comentó Don Francisco en declaraciones que recoge el otora Diario Pop.