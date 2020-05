Cher con "miedo" por el coronavirus: "Soy asmática y población de riesgo"

Cher manifestó el estado de temor que le ha generado la pandemia por el coronavirus, dada las enfermedades previas que ha manifestado, además de estar en edad para calificar como paciente de riesgo.

En conversación con el diario El País, la reconocido intérprete indicó que "tengo miedo. Soy asmática y, por mi edad, población de riesgo. Este virus no es ninguna broma".

La artista recibió las complejas experiencias que vivieron amigos en Italia y por eso decidió cancelar su actual gira europea. Así mismo, se motivó a aportar con algo e hizo un cover de la canción de Abba "Chiquitita", cuyos réditos irán en directo apoyo al fondo de la Unicef que se está utilizando para contener la pandemia.

"Pensé que tenía que hacer algo, no podía quedarme de brazos cruzados", explicó al medio español la artista. "Tomé clases de esa lengua (español) con una joven cantante de España, Maria Moss, que me corrigió y me corrigió hasta que lo hice bien. Soy muy perfeccionista, y ella también".

"Me gusta el resultado. El español me parece un idioma mucho más rico a la hora de cantar que el inglés, ofrece muchas más posibilidades", destacó Cher.

Actualmente, Cher se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical, del que prefirió no hablar mucho, para mantener el misterio y la sorpresa, pero por mientras adelantó que "sí, también estoy grabando canciones".

La cantante también está colaborando para contener la crisis sanitaria por medio de su fundación CherCares, administrando diversas obras sociales.