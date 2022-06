El músico y actor británico, Billy Idol finalmente hará su debut en Chile el próximo mes de septiembre, luego de varias semanas de especulaciones donde se anunciaba que pasaría por Sudamérica acompañando a Green Day en su nueva gira.

En este show el ex líder de Generation X aprovechará de rememorar grandes éxitos como Rebel Yell, Eyes Without a Face, White Wedding, Dancing with Myself, entre otros.

Pero no solo eso, porque también presentará su último EP titulado The Roadside de 2021, su primer lanzamiento en más de siete años. Además, el último tiempo sorprendió a sus fanáticos con colaboraciones con cantantes como Miley Cyrus.

Las entradas para ver a Billy Idol en el Teatro Caupolicán estarán disponibles a partir de las 10:00 horas de este viernes 10 de junio a través del sistema Puntoticket.

¿Cuánto costarán las entradas para Billy Idol en Chile?

Los precios del concierto de Billy Idol en Chile, que se realizará el próximo 1 de septiembre, irán desde los $51.800 hasta los $115.000, incluyendo cargo por servicio.