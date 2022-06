Proclamado como "uno de los primeros arquitectos del sonido, el estilo y la furia del punk rock", Billy Idol acaba de confirmar su debut en vivo en Chile.

Es sabido que el ex líder de Generation X perduró y alcanzó el estatus de culto como uno de los artistas de rock más venerados de la década de 1980.

Aprovechando que se mantiene activo en el circuito de conciertos, y luego de siete años, en 2021, el artista anunció el estreno de un nuevo EP de cuatro canciones titulado The Roadside, con su primer sencillo Bitter Taste.

Es precisamente este trabajo el que lo traerá hasta Latinoamérica, con una parada en Santiago, en lo que será un capítulo más en la larga y notable historia de un músico que se volvió uno de los líderes de la segunda invasión británica y se ha apropiado del título de "el chico malo del rock".

Billy Idol en Chile | ¿Cuándo y dónde es el cuarto show en Santiago?

Billy Idol llegará junto a su guitarrista de siempre Steve Stevens, en una fecha única el 1 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Con más de 40 millones de álbumes vendidos, numerosos álbumes de platino en todo el mundo, y éxitos que continúan sonando, Billy Idol vendrá a presentar en vivo hits como Dancing with Myself, White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face, Flash for Fantasy, Sweet Sixteen, Mony Mony y Cradle of Love.

Billy Idol en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el show en el Teatro Caupolicán?

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo viernes 10 de junio, en Punto Ticket.

Con valores que van entre los $51.800 y los $115.000.