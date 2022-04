BTS, el exitoso grupo musical se presentará en la versión 64 de los Premios Grammy 2022 evento que reúne a los artistas más destacados de la industria musical y en donde la banda surcoreana logró importantes nominaciones.

Pero eso no es todo, ya que BTS también se subirá al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas como uno de los números fuertes de la noche.

Durante la semana se anunció que Jungkook, dio positivo por COVID-19 a tan solo pocos días de la actuación del grupo en los Grammy.

El cantante surcoreano, dio positivo después de llegar a Estados Unidos el pasado lunes, luego de que el grupo llegará al país para comenzar a preparar su presentación en la entrega de los premios más grandes de la música que se desarrollarán este domingo 3 de abril.

“Después de llegar a Las Vegas, sintió una leve molestia en la garganta y de inmediato se hizo una prueba rápida de PCR y una prueba estándar de PCT”, se lee en el comunicado. "Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo y Jungkook fue confirmado con COVID-19 el lunes".

En aquella oportunidad, Bit Hit Music señaló que su participación estará "determinada por las regulaciones locales sobre COVID-19 mientras estamos en conversaciones activas con el organizador de los premios".

BTS compite actualmente por el Grammy a la Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop por su hit "Butter", en donde se enfrentarán a "I Get a Kick Out of You" de Tony Bennett y Lady Gaga, "Lonely" de Justin Bieber y Benny Blanco, "Higher Power" de Coldplay y "Kiss Me More" de Doja Cat y SZA.







¿A qué hora comienza la presentación de BTS en los Grammys 2022?

El evento se realizará este domingo 03 de marzo y será transmitido en Latinoamérica por las pantallas de TNT y TNT Series a partir de las 22:00 pm