BTS, el exitoso grupo musical estará presente en la 64 entrega de los Premios Grammy 2022 que se realizan este domingo 3 de abril.

La banda sur coreana no solamente se presentará sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, si no que además fueron nominados en el evento que destaca a los mejores de la industria musical.

En la edición anterior de los premios, BTS obtuvo su primera nominación por su canción Dynamite, en la categoría Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop, sin embargo, la distinción se la llevó Ariana Grande y Lady Gaga por su colaboración en el tema "Rain on Me".

¿A qué categorías está nominada BTS y contra quiénes se enfrenta?

BTS compite actualmente por el Grammy a la Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop por su hit "Butter", en donde se enfrentarán a "I Get a Kick Out of You" de Tony Bennett y Lady Gaga, "Lonely" de Justin Bieber y Benny Blanco, "Higher Power" de Coldplay y "Kiss Me More" de Doja Cat y SZA.

La canción fue nombrada Canción del Verano por Billboard, y dominó el Hot 100 por 10 semanas no consecutivas.

Los Grammy 2022 se realizarán este domingo 03 de abril y el evento es conducido por Noah Trevor.