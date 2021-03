Ashley Tisdale se convierte en madre y revela el nombre de su hija

¡La estrella de High School Musical Ashley Tisdale ya es madre!, la actriz y su esposo Christopher French confirmaron la noticia en redes sociales, donde compartieron una imagen y el nombre de la bebé.

Jupiter Iris French, llegó al mundo el martes 23 de marzo. Tisdale compartió una foto en blanco y negro sosteniendo la mano de su recién nacida, escribiendo que Júpiter ha "llegado al lado de la tierra".

Tisdale reveló su feliz noticia de embarazo en septiembre, y luego compartió el sexo del bebé un mes después. "Lloré de felicidad", escribió en Instagram al momento de enterarse que pronto tendría una hija.

En diciembre, la conocida intérprete de Sharpay Evans, habló con la revista People sobre su embarazo. sobre su embarazo. "No ha cambiado nada loco. Diría que trato de comer lo más saludable que puedo, pero habrá momentos en los que obviamente anhelaré cosas que no siempre son la comida más saludable, pero me permito estar bien".

Sobre los antojso que se producen durante el embarazo, señalo: "Cuando digo eso, es porque por lo general sigo una dieta estricta sin carbohidratos y todas estas verduras y granos. Así que sí, si quiero un bagel sin gluten, ¡me permito comer un bagel sin gluten! Dejo que mi cuerpo hable sobre lo que necesito. Siento que si anhelo algo, hay una razón por la que estoy antojo de bistec esa noche. Estoy en sintonía con mi cuerpo. Trato de mantenerme al día con mis entrenamientos porque eso es muy útil, y solo trato de ser equilibrado".

La actriz y su esposo se casaron el 2014, en una ceremonia que contó con su compañera de HSM Vanessa Hudgens como una de las damas de honor.