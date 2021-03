Fallece Jessica Walter, matriarca de la familia Bluth en Arrested Development a los 80 años

Jessica Walter, la galardonada actriz conocida por su papel en Arrested Development, falleció mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York a los 80 años.

La actriz tuvo una larga carrera tanto en cine como televisión que se extendió por casi 50 años, con papeles en producciones como Play Misty for Me, The Flamingo Kid y Trapper John M..D. y Calles de San Francisco, por las cuales fue nominada al Emmy.

Su papel de Amy Prentiss, un spin-off de Ironside a mediados de la década de 1970 sobre un joven detective de la policía de San Francisco, la hizo llevarse la estatuilla a mejor actriz. Gracias a su interpretación en la comedia Arrested Development como Lucille Bluth, sumo otra nominaciones a los Emmy y dos a los SAG, como mejor actriz de reparto.

Walter comenzó su carrera en su ciudad natal de la ciudad de Nueva York, donde apareció en numerosas producciones de Broadway, incluidas Advise and Consent, Neil Simon’s Rumors, A Severed Head, Nightlife y Photo Finish. También protagonizó el renacimiento de Broadway de Anything Goes, que ganó varios premios Tony.

Su hija Brooke Bowman, vicepresidenta ejecutiva de programación dramática en Fox Entertainment, dijo en un comunicado: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de mi amada madre Jessica. Una actriz en activo durante más de seis décadas, su mayor placer fue llevar alegría a los demás a través de su narración tanto en la pantalla como fuera de ella. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general ".

