"Muchas gracias por ser tú": Ariana Grande le dedica tierno mensaje a su prometido Dalton Gómez

Ariana Grande le dedicó un cariñoso mensaje a su prometido Dalton Gómez a través de sus redes sociales. La cantante de "Break Free" compartió tiernas fotos con su pareja.

"¡¡¡Mi corazón, mi persona !!! muchas gracias por ser tú", tituló las románticas instantáneas. La estrella del pop y el agente de bienes raíces, que se comprometieron en diciembre.

La entrenadora de Voice y su ahora prometido comenzaron a salir en enero pasado, y su relación se puso seria mientras estaban en cuarentena en la ciudad de Nueva York.

Recientemente Ariana anunció que se unió a la nueva temporada de The Voice, a través de sus redes sociales la cantante de "seven rings" indicó: "¡Sorpresa! Estoy más que emocionada, honrada, emocionada de unirme a @kellyclarkson @johnlegend @blakeshelton la próxima temporada ~ la temporada 21 de @nbcthevoice! @nickjonas te extrañaremos", compartió a través de Twitter.

La ganadora del Grammy indicó en un comunicado de prensa de NBC que estaba muy feliz de ser parte de la nueva temporada. "¡Me siento muy honrado y emocionado de unirme a la familia The Voice! He sido un gran admirador del programa durante tanto tiempo. No puedo esperar para enfrentarme a los increíbles entrenadores, conozca a estos nuevos artistas y ayudarles a llevar su oficio al siguiente nivel".