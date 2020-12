Ariana Grande lanzará concierto en Netflix para cerrar el 2020

La popular cantante puso a sus fanáticos en modo de investigación tras publicar tres fotos en Instagram y etiquetó a Netflix en cada una.

Ahora, junto con una parte del póster de la película, titulada Excuse, I love you, ella escribe "esto como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido durante los últimos años. Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de espectáculos y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años ... jesús jajaja) pero solo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida, de lo que jamás había soñado. Hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que he conocido y me he entregado por completo de manera constante durante mucho tiempo. aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo lo eternamente agradecido que estoy ". Grande termina su mensaje diciendo "He aprendido, visto y sentido mucho. Ha sido un gran honor compartir tanto de esta vida con ustedes".

The Sweetener World Tour, que tuvo lugar durante la mayor parte de 2019, fue la primera vez que Grande interpretó música de su cuarto y quinto álbum de estudio Sweetener y Thank U, Next. Antes de esta película de concierto, también lanzó un álbum en vivo del Sweetener World Tour titulado K Bye For Now.

Disculpe, te amo se estrena en Netflix el 21 de diciembre.