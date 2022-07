Este miércoles debutó la esperada tercera temporada de High School Musical: La Serie, en la plataforma de streaming Disney Plus, generando gran expectación entre los fanáticos por la aparición de un conocido actor de las películas originales Corbin Bleu.

Eso no es todo porque los seguidores de la serie se ilusionaron con la posibilidad del regreso de los personajes de Zac Efron y Vanessa Hudgens a los nuevos episodios.

Y es que los actores hicieron noticia recientemente, luego de que ambos realizaran publicaciones en sus redes sociales donde visitaban el East High de la vida real.

La tercera entrega, estará ambientada en Camp Shallow Lake, un campamento en California, y mostrará a los Wildcats desarrollando Frozen: Una Aventura Congelada, e incluso incorporará canciones de Camp Rock.

HSM 3 | ¿Aparecen Zac Efron y Vanessa Hudgens a la tercera temporada?

Pese a la ilusión de muchos fanáticos, el showrunner de la serie Tim Federle, manifestó en Entertainment Weekly que ni Efron ni Hudgens aparecerán en la tercera temporada.

"Tienes que preguntar, lo sé: '¿Qué están haciendo en el patio?'", dijo Federle. "Sabes, realmente quiero que la audiencia vea los ocho episodios porque realmente nos ayudará a obtener esa [renovación] de la temporada 5, pero te mentiría si dijera que hay algunos gran plan de Zac y Vanessa en este punto".

"He estado insistiendo en esto en silencio y lentamente durante años: mientras este programa esté en el aire, no dormiré hasta que Zac, Vanessa, Ashley y Monique aparezcan en la serie de alguna manera. Todo está en proceso, pero no aguantaría la respiración por una gran aparición en la temporada 3", agregó.

La tercera temporada de High School Musical: La Serie ya se encuentra disponible en Disney+.