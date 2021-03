Anya Taylor-Joy se viste con más de un millón dólares para su triunfo en la ceremonia de los Globos de Oro

La actriz Anya Taylor-Joy deslumbró la noche de de este domingo al quedarse con el premio a Mejor Actriz en una Serie Limitada, por su trabajo protagónico en la serie favorita del público y la crítica "Gambito de Dama".

Pero aparte de su desempeño laboral, la intérprete que también estaba nominada a Mejor Actriz en una Comedia o Musical brilló por el particular vestuario que utilizó para el contacto remoto que hizo al recibir su premio.

Taylor Joy se la jugó nada menos que por un vestido de alta costura Dior, en tonos verde oscuro, y que complementó con un millón de dólares en joyería con diamantes Tiffany.

La actriz combinó lo que parecía un kimono grueso de seda sobre un escotado vestido cubierto de cristales.

La responsable del look fue Law Roach, la misma encargada del vestuario para "Malcolm & Marie", quien previamente ha trabajado con Celine Dion, Ariana Grande y Zendaya.

Revisa a continuación el deslumbrante look de Anya Taylor-Joy para los Globos de Oro 2021:

.@anyataylorjoy wears a Tiffany & Co. necklace of over 70 diamonds, complemented by a diamond ring and pair of over $1.5 million earrings featuring emerald-cut diamonds of over 7 carats each. #GoldenGlobes #TiffanyAndCo pic.twitter.com/8HcsvX4bfK