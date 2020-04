"Antes muerta que sencilla": Eugenia Lemos sorprende usando vestidos de gala para ordenar su casa en cuarentena

El encierro por cuarentena ha hecho que muchos se despreocupen de andar bien vestidos. La ropa cómoda se ha valorado más que nunca en el aislamiento, pero existen algunas personas que no discriminan a la hora de estar siempre a la moda.

La modelo Eugenia Lemos es una de esas personas. A través de su cuenta de Instagram, la trasandina ha mostrado cómo ha estado usando hasta vestidos de gala mientras ordena su hogar. "Quise ponerle onda a esta cuarentena, ya que me ha sido muy difícil", confesó a La Cuarta.

"En mi caso, soy nómade. Estoy más acostumbrada a estar fuera que dentro de casa. Hice el aseo con un vestido de Gianbattista Valli. Dije: ‘démoslo todo'", agregó.

Lemos aprovechó de dejarle unas palabras a los que se quieran echar una "manito de gato" en el encierro. "Yo siempre doy el consejo de que se arreglen un poquito, no hace falta que se hagan un tremendo make up como me lo hago yo, porque me divierte. Sino que un poquito de corrector para cubrir las ojeras, un poquito de rímel y ya está te vas a ver mejor. Tiene que ver con verse y sentirte bien uno".