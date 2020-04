Estos son los estrenos de Amazon Prime Video para mayo

Amazon Prime Video anunció su listado de estrenos para este mes de mayo y llegan cargados de la saga completa de "Star Wars", incluyendo "The Rise of Skywalker"; clásicos como "Escape from Alcatraz" con Clint Eastwood, "Inferno" de Dario Argento y en la misma línea del giallo "Torso"; además de la segunda temporada de "Homecoming" y el debut de la alabada serie de ciencia ficción "Battlestar Galactica".

A continuación puedes revisar el listado completo de estrenos que lanzará Amazon Prime Video, por fecha:

1 de mayo:

10 Fingers of Steel (1973)

A Cadaver Christmas (2011)

Assassination Tango (2003)

Best of Shaolin Kung Fu (1977)

Who Saw Her Die? (1980)

Crooked Hearts (1991)

Escape From Alcatraz (1979)

Eurocrime! The Italian Cop And Gangster Films That Ruled the 70s (2014)

Fearless Young Boxer (1979)

Five Fingers of Steel (1982)

Friday The 13th Part III (1982)

Friday The 13th Part IV: The Final Chapter (1982)

Gloria (2014)

Green Dragon Inn (1977)

House of D (2005)

Torso (1973)

I Hate Tom Petty (2013)

Indie Film Artists: The DMV Thruth (2016)

Inferno (1980)

Night Train Murders (1975)

Seven Deaths In The Cat’s Eye (1973)

The Blood Spattered Bride (1972)

Lakeboat (2000)

Daughters of Darkness (1971)

Pathology (2008)

Race For Your Life, Charlie Brown (1977)

Shaolin Kung Fu Mystagouge (1977)

Some Kind Of Hero (1982)

Sprung (1997)

The Final Countdown (1980)

The Whistle Blower (1987)

Walking Tall (1973)

Maleficent: Mistress of Evil (2019)

Battlestar Galactica (2007)

Star Wars: Episode I -The Phantom Menace (1999)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002)

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005)

Star Wars: Episode IV – A New Hope (1999)

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

Star Wars: Episode VII- The Force Awakens (2015)

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017)

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (2019)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Upload: Temporada 1 (Serie original de Amazon)

A House Divided: Temporada 1

African Hunters: Temporada 1

Bonanza: Temporada 1

Born To Explore: Temporada 1

Boss: Temporada 1

Engine Masters: Temporada 1

Good Karma Hospital: Temporada 1

In The Cut: Temporada 1

Inspector Lewis: Temporada 1

Pinkalicious: Temporada 1

Rosehaven: Temporada 1

Seaside Hotel: Temporada 1

The Lucy Show: Temporada 1

3 de mayo:

The Durrells: Temporada 4

300: Rise of an Empire (2014)

7 de mayo:

The Hustle (2019)

Ready Player One (2018)

8 de mayo:

The Goldfinch (2020)

Shubh Mangal Zyada Savdhan (2017)

Jimmy O. Yang: Good Deal (Especial original de Amazon)

9 de mayo:

Rampage (2018)

10 de mayo:

Jack and Jill (2011)

El hubiera sí existe (2019)

11 de mayo:

Alias: Temporadas 1-5

15 de mayo:

Seberg (2020) – Película Original de Amazon

The Last Narc: Temporada 1 – Serie Original de Amazon

16 de mayo:

Guadalupe Reyes (2019)

17 de mayo:

Poldark: Temporada 5

19 de mayo:

Like Crazy (2011)

Trial By Fire (2019)

22 de mayo:

Rocketman (2019)

Homecoming: Temporada 2 – Serie Original de Amazon

23 de mayo:

Come To Daddy (2020)

Game Night (2018)

25 de mayo:

The Tracker (2019)

29 de mayo:

The Vast Of Night (2020) – Película Original de Amazon