La secuela de la serie legal de los 90s Ally McBeal regresará a la pantalla con una nueva entrega que tendrá a una protagonista afroamericana reemplazando al personaje principal de Calista Flockhart, en donde parte del elenco original podría regresar.

La nueva versión de Ally McBeal se centrará en una joven afroamericana que se une al actual bufete de abogados Cage & Fish como una egresada de la facultad de derecho, y que, según los informes, también es la hija de la antigua compañera de cuarto de Ally, Renee, interpretada por Lisa Nicole Carson en la serie original.

Según señala TVLine Flockhart ha sido contactada para retomar su recordado papel además de desempeñar un rol como productora ejecutiva, sin embargo, aún no se han realizado los acuerdos.

Karin Gist, quien escribió para Grey's Anatomy y Revenge antes de ser showrunner en Our Kind of People de Fox y Mixed-ish de ABC, escribirá el piloto. El creador de la serie original, David E. Kelley, no está involucrado en la nueva serie.

¿De qué trata Ally McBeal?

La serie llegó a la pantalla el año 1997 por la pantalla de Fox, en donde Flockhart interpretó a una joven abogada que comienza a trabajar en una importante firma de Boston.

Ally ganó el Emmy a la mejor serie de comedia en 1999 además de obtener numerosos Globos de Oro durante su transmisión. La producción duró 5 temporadas.