Alicia Vivanco se coronó como la gran ganadora de Escuela Imparables, el programa de empoderamiento femenino de E! Entertainment, en donde 10 emprendedoras de diferentes países de América Latina con innovadoras ideas, compitieron por un gran premio monetario.

Tras 12 intensos capítulos, las participantes enfrentaron distintas pruebas para continuar en la competencia y poder llevarse el premio final de 20.000 dólares. Así, Alicia Vivanco la creadora de Holos, un emprendimiento de bienestar integral que ofrece a mujeres acceso a 170 centros con una sola membresía, se llevó el ansiado premio.

En conversación exclusiva con Redcarpet, Alicia Vivanco entregó detalles de su paso por la competencia y del futuro de Holos.

Acerca del momento en que anuncian que es la gran ganadora de la competencia, Alicia señaló: "No lo podía creer, estaba impactada, en shock, nerviosa, una mezcla de sentimientos, pero muy feliz y agradecida".

Sobre lo que la motivó a ingresar a la competencia, señaló que principalmente era "aprender de las mentoras que sabía que iban a ir, de las compañeras, tener visibilidad, que mi compañía tenga visibilidad. Yo sabía que era una puerta de oportunidades y estoy dispuesta a tomarlas".

Vivanco entregó detalles de su experiencia en el espacio, señalando que se lleva muchas cosas positivas tras su participación. "Fue muy fuerte la competencia y me han marcado varias cosas, uno la seguridad, que yo tengo la capacidad de enfrentarme a esta situación tan fuerte, como cualquiera otra que pueda suceder", expresó.

Asimismo, agregó que es "absolutamente indispensable trabajar con ética, trabajar en equipo, trabajar en forma colaborativa con otras mujeres", para luego agregar: "nunca debo compararme, lo que se debe hacer es inspirarme de otras historias, pero siempre entender que cada uno es diferente y cada uno es valioso por sí mismo, añadiendo que "siempre deberíamos ayudar a otras mujeres a brillar, que nos conviene que todas seamos exitosa, aquí hay espacios para todas".

HOLOS

Acerca de cómo comenzó la empresa que ofrece a mujeres acceso a 170 centros con una sola membresía, Alicia comentó que fue motivado por su experiencia personal.

"Hace muchos años atrás para mí era muy difícil encontrar lo que me gustaba, me metí al gimnasio y nunca iba, me costaba mucho encontrar mi balance. Vivía frustrada porque no me gustaba nada o no lograba engancharme con nada, entonces comenzó así, como solucionando un problema interno".

Holos nació como algo diferente. "Algo que sea variado, que sea divertido, porque vivir saludable es sumamente necesario, pero es difícil de alcanzar y Holos viene a cubrir esa necesidad, a ayudar y ser la guía de todos quienes quieren vivir saludable, pero no tienen idea de como", expresó Vivanco.

Sobre qué le aconseja a las personas que están pensando en emprender, señaló que hay que desligarse de los malos pensamientos que una se genera y confiar en su proyecto.

"Muchas mujeres, no quiero generalizar, pero nos hacemos como ideas y nos ponemos en escenarios fatalistas, pero lo cierto es que el 90% de esas cosas no llegan a suceder, es nuestro propio cerebro jugándonos en contra", expresó.

"Entonces para mí es hacernos las preguntas correctas, ósea, si ese escenario fatalista ocurriera, ¿te vas a morir?,"; luego agregó: "si nos da miedo, hay que hacerlo con miedo y no dejar que este nos paralice, sino tomarlo como un impulso y utilizarlo a nuestro favor".