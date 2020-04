Alberto Plaza español se ríe de su tocayo tras entrevista: "Querían marcar diferencia entre 'el bueno', o sea, yo; y 'el malo'"

Tras el estallido social, Alberto Plaza se transformó en una voz crítica del movimiento. Esto ha llevado a que, por ejemplo, días atrás su concierto en vivo en YouTube sumara más de 10 mil "No me gusta", hecho que alcanzó fama mundial.

Tanto, que en España encontraron a otro Alberto Plaza. La versión madrileña también es cantante, pero con mucho menor reconocimiento. Eso no fue impedimento para que conversara con Radio Universo, donde ironizaron con su tocayo.

Días después de lo ocurrido, la prensa española hizo eco de la coincidencia. "Nunca había hecho una entrevista y esa radio es importante allí, está entre las más escuchadas", explicó a 20 minutos.

"Me pusieron la canción 'Que cante la vida' y me explicaron que la sacó tras finalizar la dictadura, lo que les parece irónico, porque él se relaciona con la ultraderecha. Yo pienso que en el programa intentaban reírse de él. Me sentí un poco incómodo, no quería quedar como un listillo", agregó e insistió en que "querían marcar la diferencia entre Alberto Plaza 'el bueno', o sea, yo; y 'el malo".

Además, el músico español señaló que "me preguntaron si soy ultraderechista y respondí que no me identifico con esa ideología... Después me dijeron que él sigue la Cienciología. Querían saber qué opinaba al respecto y cuál es mi religión. Contesté que me educaron en la religión católica, aunque que no soy practicante", lanzó con risas.

Finalmente, se mostró contento de que esta particular similitud le ayude a conseguir algo más grande en el mundo de la música. "Espero que de esta anécdota salga algo positivo y que alguna discográfica se fije en mí".