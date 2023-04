El elenco original de la icónica serie de televisión Power Rangers regresará a la pantalla para un especial evento en Netflix: Now and Forever, para celebrar sus 30 años de historia, la cual mostrará a los icónicos héroes enfrentándose a una de las villanas más poderosas de la saga: Rita Repulsa.

¿A qué hora se estrena el regreso de Power Rangers?

La película llegará a la plataforma de Netflix este miércoles 19 de abril.

Revisa el horario por país a continuación

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 01:00 AM

Colombia, Perú y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Brasil y Chile: 04:00 AM

España: 08:00 AM

Power Rangers: Now and Forever

La producción, que llegó a la pantalla por primera vez el año 1993 con la serie Mighty Morphin Power Rangers, continuó extendiéndose por más temporadas en donde distintos grupos de personas continuaban con el legado de proteger a la tierra de malvados villanos que buscan tomar el control.

En Once & Always aparecen dos de los personajes más recordados de la franquicia, David Yost y Walter Emanuel Jones, los Blue and Black Rangers originales, además de Steve Cardenas, Johnny Yong Bosch, Karan Ashley y Catherine Sutherland, quienes interpretaron a los segundos Red, Black, Yellow y Pink Rangers, respectivamente.

La cinta mostrará el regreso de Rita Repulsa, quien nuevamente buscará tomar control de la tierra, para evitarlo, los rangers de distintas franquicias deberán unir fuerzas y enfrentarse a la villana. El elenco revela también a la hija de Trini, la ranger amarilla original, quien señaló que Rita asesinó a su madre y por lo mismo quiere venganza.

La actriz Thuy Trang, quien interpretó a Trini durante las primeras temporadas de Mighty Morphin Power Ranger, falleció el año 2001 producto de un accidente automovilístico a los 27 años.

Revisa el tráiler a continuación