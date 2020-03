A-ha confirma su regreso a Chile con show especialmente dedicado a su álbum debut

Los noruegos de A-ha confirmaron una nueva visita a Chile, esta vez para celebrar en particular los 35 años desde la salida de su álbum debut "Hunting High And Low".

El espectáculo tendrá lugar en el Movistar Arena el próximo 3 de septiembre,

El show tendrá la modalidad de "An evening with...", lo que implica que se interpretarán las diez canciones de su primer disco de 1985, en el orden de lanzamiento original. Posteriormente, tocarán canciones nuevas y antiguas, incluidos éxitos más clásicos como "I've Been Losing You"y "The Living Daylights".

Magne Furuholmen, Morten Harket y Pål Waaktaar-Savoy llegan a Chile, justo después de haber alcanzado un nuevo hito: su primer sencillo, "Take on me", recientemente batió récords al alcanzar mil millones de reproducciones en Youtube.

Habrá una preventa exclusiva para clientes Entel que paguen con tarjeta Cencosud Scotiabank, con un descuento del 20%, a partir del martes 17 de marzo a las 11:01 horas.

La venta general partirá el jueves 19 de marzo, también a las 11:01 horas, siempre en el sistema Punto Ticket.