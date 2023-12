Este jueves 14 de diciembre se difundió en redes sociales un polémico video en el que se ve a la ministra del Interior, Carolina Tohá, molesta con la concejala de Renca, Camila Avilés, quien es vicepresidenta de Demócratas.

Todo ello se dio en el marco de la inauguración de Plaza Los Cuncos, en Renca, actividad en la que estuvo la ministra. En el video se ve que la concejala se le acerca a la jefa ministerial para solicitarle que decreten Estado de Excepción, a lo que Tohá reacciona de mala manera con un insulto incluido.

Video: ¿Qué le dijo Carolina Tohá a la concejala de Renca?

El video que se viralizó fue grabado por la propia concejala Avilés, quien a través de un streaming en vivo se acerca a conversar con la ministra Carolina Tohá, quien tras unos segundos de escucharla se le oye decir “Que show más patético, hueona” .

Justo en el momento antes de que la autoridad del Gobierno diga esas palabras el video sufre un breve corte y la imagen solo muestra a la concejala, pero se escuchan las palabras con la voz de la propia ministra, quien evidentemente se muestra muy molesta con el “apretón” de la autoridad comunal. A continuación revisa el video completo:

Como se puede ver en video, es la concejala quien se acerca a la ministra Tohá que está conversando con unas vecinas. Tras ello, le dice que está transmitiendo en vivo, se presenta y le comenta acerca de la inseguridad que se vive en la comuna, que tuvo una balacera hace cinco días.

“Quiero pedirles que convoquen al Consejo de Seguridad Nacional y si tienen que decretar Estado de Excepción Constitucional háganlo (…). Todos los días están asaltando a nuestros vecinos y vecinas. Necesitamos que de verdad se pongan las pilas”, es parte de lo que le dice Camila Avilés a la ministra.

Tras ello se escucha el improperio de Tohá, a lo que Avilés responde: “Mira que lindo te salió. En vivo te salió el show patético que me dijiste”.

“Me agarra del brazo y me dice el improperio”: La versión de la concejala Avilés

Tras la difusión del video, la concejala Camila Avilés conversó con Radio Bío Bío y señaló: “Encontré la oportunidad de poder decir lo que pensaba, de manera muy respetuosa, como se ve en el video, no hubo ni más ni menos. De hecho, le avisé a ella (que estaba transmitiendo en vivo) (…). (Pero, ella) Me agarra del brazo y me dice el improperio y luego ella se va”.

“No me pidió disculpas. Creo que es parte, también, de la desesperación que vemos en las autoridades, en el Gobierno (…). Me parece insólito, no está a la altura de una autoridad”, afirmó Avilés.

“Yo soy autoridad también, al igual que ella. Fui elegida electa popularmente y hoy me toca vivir este tipo de situaciones”, concluyó la concejala de Renca.

Ministra Tohá pide disculpas públicas

Tras la publicación del video, la ministra Carolina Tohá escribió en su cuenta de Twitter (ahora X) un breve escrito en el que pide disculpas públicas tras sus dichos.

“Esta mañana utilicé una expresión inadecuada para referirme a la concejala de Renca Camila Avilés. Ofrezco de manera pública las respectivas disculpas“, escribió Tohá.