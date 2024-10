El pasado 7 de octubre comenzó la segunda postulación al Subsidio Eléctrico, beneficio que permite a los sectores más vulnerables del país acceder a un descuento en sus boletas de luz. Y si bien gran parte de los requisitos y normas se mantuvieron, hay una importante novedad que permite a un grupo de personas postular, independiente de si son parte del Tramo 1 del Registro Social de Hogares. Revisa todos los detalles, a continuación.

¿Quiénes pueden postular sin pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares?

De acuerdo a la información publicada por Chile Atiende, podrán postular al 2° llamado todos los hogares con personas electrodependientes que se encuentren en el Registro de Pacientes Electrodependientes y posean Registro Social de Hogares , aunque este no necesariamente debe pertenecer a algún tramo de calificación socioeconómica específica , es decir, pueden postular familias pertenecientes al Tramo 1 (0-40%) y hasta el Tramo 7 (91-100%).

Si no tienes una persona electrodependiente dentro de tu hogar, no se encuentran en el registro de pacientes electrodependientes o no poseen ficha social, si deberás cumplir con los requisitos económicos que es pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad.

El segundo llamado a postulación del Subsidio de la Luz se encontrará abierto hasta las 10:00 am horas del próximo 6 de noviembre y su postulación se puede hacer de forma online en el sitio www.subsidioelectrico.cl.

Otras formas de postulación al beneficio de la cuenta de luz son:

A través de la Sucursal Virtual de Chile Atiende o llamado al Call Center 101 de ChileAtiende. En ambos casos se solicita RUT y número de cliente.

o llamado al En ambos casos se solicita RUT y número de cliente. Si prefieres postular de forma presencial, puedes hacerlo acercándote a una de las sucursales que Chile Atiende tiene en el país.

Requisitos 2° llamado subsidio de la Luz