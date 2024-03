En abril del año pasado se aprobó la “ley 40 horas”, norma que tras años de tramitación en el Congreso Nacional se aprobó y cuyo plazo de vigencia está pronto a iniciar.

Así es porque la norma señala que en un lapso de cinco años se reducirá paulatinamente la jornada laboral de gran parte de los chilenos y chilenas, pasando de las 45 horas actuales a 40 y ¡ojo! que su primera reducción se dará en abril de este año.

¿Desde cuándo comienza a regir la nueva ley 40 horas en Chile?

La “Ley 40 Horas” comenzará a regir el próximo 26 de abril del 2024 , fecha en que será obligación la reducción laboral de 45 horas a 44 semanales.

Además, tres años después de la entrada en vigencia de la ley la jornada laboral se reducirá a 42 horas semanales (abril del 2026), y cinco años después de la entrada en vigencia de la ley la jornada laboral se reducirá a 40 horas semanales. (abril 2028)

No obstante, las empresas tienen la posibilidad de adelantar la implementación de la reducción de las horas laborales a la semana.

¿A quiénes beneficiará la nueva ley de 40 horas?

La nueva ley de 40 horas no es más que una modificación al artículo 22 del Código del Trabajo, el cual establece la duración de la jornada ordinaria de trabajo, es en ese contexto que los trabajadores beneficiarios con esta norma son todas las personas que tengan un empleo que se rija por el Código del Trabajo, incluyendo gente de mar, trabajadoras de casa particular, deportistas profesionales, choferes y auxiliares de servicios de transporte y personal de hoteles, etc.

¿Hay excepciones? Sí, esta modificación establece que los trabajadores que prestan servicios de alta gerencia y quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata no serán considerados en la norma.