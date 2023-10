Desde las 12:00 horas de este jueves 19 de octubre se pueden revisar los resultados de la postulación al Sistema de Admisión Escolar 2024 (SAE) en este ENLACE. De esta manera, los padres junto a sus hijos e hijas podrán conocer en qué establecimiento educacional quedaron para continuar con el proceso de matrícula.

Sin embargo, no todos consiguieron los resultados esperados con el Sistema SAE del Mineduc. De hecho, hay muchos niños y niñas que no fueron seleccionados en ninguno de los colegios a los que postularon porque no tenían cupos suficientes. Si te encuentras en este caso no te preocupes, hay más alternativas e igualmente tendrás un establecimiento educacional.

Resultados SAE 2024: ¿Qué pasa si no quedaste en ningún colegio?

En el caso de que no quedaste en ninguno de los colegios a los que postulaste tendrás que seguir el siguiente camino para continuar con el Sistema de Admisión Escolar 2024 según informó el Ministerio de Educación:

Si no tienes un colegio actualmente o no te ofrece continuidad de estudios, quedarás de forma automática en las listas de espera, cuyos resultados se conocerán entre el 6 y 7 de noviembre. Si las listas de espera no corren, tendrás que participar en el Periodo Complementario de postulación entre el 17 y el 24 de noviembre.

¿Si no quedé aceptado en ninguno de los colegios a los que postulé pierdo el cupo en mi establecimiento actual?

En el caso de que actualmente estás en un colegio con continuidad de estudios y rechazaron tu solicitud de cambio, seguirás automáticamente en tu actual establecimiento. Es decir que, aunque hayas intentado cambiarte, mantendrás tu cupo actual al no haber sido aceptada la solicitud en el Sistema SAE.

Por lo tanto, solo se liberará el cupo en el establecimiento actual en el que estás si eres admitido en alguna de las otras escuelas a las que postulaste. Si te rechazan el cambio, el sistema te mantendrá el cupo en colegio actual.

Igualmente, al estar ya estar en un colegio con continuidad de estudios no irás a listas de espera del SAE, pero sí podrás volver a postular en el Periodo Complementario para poder cambiarte.

¿Cómo reviso los resultados de postulación del Sistema de Admisión Escolar 2024?

Para ver los resultados del Sistema SAE 2024 debes ingresar al sitio web sistemadeadmisionescolar.cl. Una vez adentro debes dar clic en “Ver Resultados” y colocar el mismo RUT y contraseña que usaste en el periodo de postulación. Si no recuerdas tu contraseña pincha en “Olvidé mi contraseña” para recuperarla.

Una vez que ingreses a la plataforma puedes revisar los resultados y escoger si deseas aceptarlos para luego matricularte directamente en tu nuevo colegio. También puedes aceptar el resultado pero igualmente activar las listas de espera, o bien puedes rechazar el resultado para así ser parte del Periodo Complementario. En todos los casos debes descargar tu comprobante.

Cabe recordar que puede los resultados del Sistema de Admisión Escolar no sean publicados inmediatamente este jueves 19 de octubre, ya que el periodo dura hasta el miércoles 25 de octubre.

¿Cuándo son las próximas postulaciones y resultados al Sistema SAE? Revisa el calendario

Los resultados de las listas de espera salen el 6 y 7 de noviembre, mientras el Periodo Complementario de Postulación será entre el 17 y 24 de noviembre. Revisa el calendario completo del Sistema de Admisión Escolar 2024:

Periodo principal de postulación : Desde el 4 de agosto al 1 de septiembre de 2023.

: Desde el 4 de agosto al 1 de septiembre de 2023. Publicación resultados periodo principal : Desde el 19 al 25 de octubre de 2023.

: Desde el 19 al 25 de octubre de 2023. Publicación resultados listas de espera : Desde el 6 al 7 de noviembre de 2023.

: Desde el 6 al 7 de noviembre de 2023. Periodo Complementario de postulación : Desde el 17 al 24 de noviembre de 2023.

: Desde el 17 al 24 de noviembre de 2023. Publicación resultados Periodo Complementario : 7 de diciembre de 2023.

: 7 de diciembre de 2023. Periodo de matrícula en los establecimientos : Desde el 11 al 22 de diciembre de 2023.

: Desde el 11 al 22 de diciembre de 2023. Periodo de regularización para repitentes : Desde el 26 y 27 de diciembre de 2023.

: Desde el 26 y 27 de diciembre de 2023. Inicio periodo de regularización año lectivo 2024: 28 de diciembre de 2023.