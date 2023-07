Este martes 4 de julio continúa la restricción vehicular para la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, medida que busca disminuir los niveles de contaminación atmosférica producidas por los vehículos y motocicletas.

Es en ese contexto que RedGol trae toda la información con respecto a qué autos o motos y qué dígitos no podrán transitar durante esta jornada.

Restricción vehicular para este martes 4 de julio del 2023:

Los vehículos y motocicletas que no podrán transitar esta jornada en la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto son los vehículos con sello verde (anteriores al 2011) con patente terminados en 4 y 5.

En cuanto a vehículos sin catalizador y sin sello verde, la medida indica que no podrán transitar los cuya patente terminen en 8, 9, 0 y 1.

¿Qué vehículos no pueden circular con Restricción Vehicular?

No todos los vehículos y motocicletas tienen restricción vehicular, ya que la medida afecta principalmente a automóviles y motos con características específicas que te invitamos a revisar:

Según explica el Ministerio de Transporte en su sitio web, la medida implica que los vehículos catalíticos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, tendrán restricción vehicular de dos dígitos diarios. Lo mismo para el caso de las motos inscritas antes de 2010.

No obstante, no son los únicos vehículos imposibilitados de moverse por ciertas zonas de la Región Metropolitana, ya que, se encuentran además los vehículos, motocicletas (anteriores al 2002) y similares que no sean catalíticos y no cuenten con sello verde, quienes tendrán una restricción aún más estricta con cuatro números por día.