Durante los últimos días se viralizaron en redes sociales diferentes imágenes y comentarios por una polémica medida que se comenzó a implementar en algunos comercios del país, específicamente en supermercados como Unimarc o Mayorista 10.

Ante los constantes robos de carritos de supermercados, las empresas tomaron una drástica medida que busca combatir esta situación, pero que ha sido criticada por la población.

La polémica medida para evitar el robo de carritos de supermercados

Desde hace algún tiempo para poder usar un carro de supermercado se debe poner una moneda 500 pesos, de lo contrario no podrás usarlo, ya que están con candados que se desbloquean justamente con la moneda. También en algunos casos la moneda de $50 podría servir según usuarios en redes sociales. Este método de seguridad es conocido como “coin block“.

No obstante, una vez que se devuelve el carro te darán de vuelta la moneda , por lo que no es que estés pagando por usarlos, sino que solo se busca evitar que la gente se los robe. Esto es importante aclarar, porque muchas personas pensaron que no les devolvían el dinero e incluso se generó una polémica al respecto en Twitter.

“La moneda se devuelve, así que no es cobro. Si ya te acostumbraste a llevar bolsas no debería costar llevar la moneda. Si no te gusta, hay otras cadenas de supermercados que no han implementado el sistema”, escribió @Cristian_EleBe.

Las críticas en redes sociales a la nueva medida de los supermercados

Pese a que la medida busca evitar el robo de los carros de supermercados, muchas personas la han criticado al considerarla una molestia, además de que la gran mayoría de la población maneja poco efectivo y aún menos monedas.

“Ahí están sin poder usarlos, quien Xuxa tiene una moneda de 500 pesos en el bolsillo. Gastan en carros para tenerlos amarrados!! Mira el Unimarc de la entrada ave. El Rosal en Maipú”, escribió en Twitter @josenunez6031.

No obstante, desde la empresa Carros Unidos, contratada por Unimarc, comentaron a Meganoticias hace algún tiempo que los y las cajeras también contarán con stock de monedas en estos casos para poder cambiar.

Otras personas se tomaron la situación con más humor y se burlaron de este hecho dando a entender que ya no podrán usar carros de supermercado, por lo que deberán ir cargados, como el video subido por @icharlinreyes.

También, hay quienes cuestionaron la medida, ya que argumentaron que las personas que vayan a robar carros de supermercados lo harán igual poniendo la moneda de $500, ya que un carro vale mucho más que eso.

¿Una medida que se aplica en otros países?

Pese a las diversas críticas por el uso de la moneda para usar carros de supermercados, otros usuarios en redes sociales manifestaron que esta medida se aplica en países como Australia o casi todo Europa.

“Es lo más normal, lo he visto en Europa y hasta en Australia, los ponen generalmente en áreas donde roban mucho carro“, puso @JLAUCL. También otros dijeron que sirve para que las personas no dejen tirados los supermercados en los estacionamientos.

Incluso hubo quienes dijeron que en algunos supermercados esta medida se hacía desde hace muchos años en Chile, incluso desde los 90, aunque pareciera ser que esto cada vez se ha masificado más.

Por su parte, en supermercados como Jumbo tienen un mecanismo más moderno en la que se traban las ruedas del carro cuando te alejas a una determinada distancia del supermercado.