La Fiscalía Centro Norte lleva a cabo una investigación que mantiene en calidad de imputados por cohecho y malversación de caudales públicos al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto a sus exsubsecretarios ejecutivos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), Daniel Moraga y Matías Muñoz, esto luego de desconocer el destino de un monto de $204.976.800 que recibió Jadue cuándo era director y que eran destinados a la Universidad de Concepción.

La casa de estudios se encargaría de investigar y desarrollar Interferón en nuestro país, sin embargo, dicho monto nunca haría llegado a manos de la Universidad.

Polémica millonaria por el Interferón: Explicación de nueva investigación contra Daniel Jadue

Tras el acceso a la investigación por T13, revelaron que la municipalidad de Recoleta habría accedido a guardar un total de 1.299 dosis de Interferon, un medicamento que sería desarrollado y distribuido para prevenir el coronavirus. Sin embargo, este medicamento nunca tuvo la autorización ni el visto bueno del Instituto de Salud Pública.

No obstante, el alcalde Jadue en 2020 firmó un convenio cuando era director de la ACHIFARP con la Universidad de Concepción para la investigación y creación de un medicamento en formato de spray nasal que sería capaz de combatir el Covid-19 bajo el nombre de “INFa2b” o conocido también como Interferón.

Dicho medicamento consistía también en 180 mil dosis que se les entregaría a las municipalidades de las comunas de Rauco, Coyhaique, Puente Alto y Recoleta, todas partes de la ACHIFARP.

Los pagos a la Universidad de Concepción por el Interferón

Un mes después del convenio, la municipalidad de Recoleta autorizó el pago de $25.500.000 a ACHIFARP, monto dirigido a la casa de estudios, bajo el acuerdo de “Convenio de Colaboración en Proyecto de Desarrollo, suscrito entre la Universidad de Concepción y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacia Popular”.

Luego en 2020, ACHIFARP habría transferido a la universidad otros 15 millones de pesos en conceptos de desarrollo del medicamento Interferón.

No obstante, la casa de estudios comentó en enero de 2021 a ACHIFARP la necesidad de una revaluación de presupuesto “esto dado por una subvaloración del costo de modificación de infraestructura (…). Por lo cual, este hito actualmente presenta un déficit de financiamiento de $53.500.000. Hoy no se identifica solución para esta situación, por lo que la remodelación de la Unidad de Producción se encuentra detenida”.

Si bien no contaban con los permisos necesarios del ISP, la asociación habría transferido otros $7.500.000 en marzo de 2021 a la Universidad de Concepción bajo el concepto de convenio.

¿Dónde están los 204.976.800 dirigidos a la Universidad de Concepción?

En abril de 2021, la municipalidad de Recoleta autorizó la transferencia de $204.976.800 a la ACHIFARP ·para la adquisición de 180.000 dosis del medicamento Interferón ALFA-2B” que debían ser entregados a la casa de estudios.

No obstante, esto no fue así. La ACHIFARP no habría transferido dicho monto a la Universidad de Concepción , según detalla el citado medio tras lo estipulado.

La declaración de Daniel Jadue

En el mes de noviembre del 2023, el alcalde Daniel Jadue se presentó al Centro de Justicia para entregar su declaración.

En dicha instancia, la autoridad comunal comentó que “Yo, al igual que todos los concejales, me corresponde votar en el concejo. De igual forma, hago presente que tampoco conocía los hitos de dicho convenio, debido a que no leo lo que firmo. Por eso existe una cadena o un grupo de personas que lee y revisan la totalidad de convenios y documentos que llegan, como la Dirección Jurídica y la Dirección de Control, quienes finalmente me hacen una minuta de lo que ellos revisan. Yo no tuve ningún otra información extra sobre el estudio del Interferón”, aseguró en dicha instancia que sigue en investigación.