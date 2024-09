Todos los años hay preocupación en Santiago con respecto a qué pasará con el clima durante la celebración de Fiestas Patrias, es en ese contexto que durante esta jornada la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó importantes novedades para las jornadas del 18 y 19 de septiembre, alertando a un importante número de ciudadanos.

¡Bajan las temperaturas Fiestas Patrias! Meteorología anuncia el pronóstico del tiempo en Santiago

Si bien no se vaticinan precipitaciones durante esta semana, la DMC sí informa de una importante baja en las temperaturas durante estas jornadas de celebración , por ejemplo, este lunes 16 de septiembre las temperaturas llegarán a una máxima de 27° en el centro de la capital con cielos parcialmente nublados, no obstante, el jueves 19 el cielo estará mayormente cubiertos y la temperatura máxima no superará los 17°, es decir, habrá una baja de 10° en apenas cuatro días.

Un día antes, el 18 de septiembre, en tanto, el cielo se mantendrá nublado, pero con temperaturas que serán un poco más elevadas que el jueves, alcanzando los 19° como máxima.

Este pronóstico del tiempo se suma al aviso meteorológico realizado por la misma entidad días atrás, que señaló queentre la tarde del miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre, la zona cordillerana de la Región Metropolitana -y otras 6 regiones- tienen probabilidad de viento blanco (tormenta de nieve, hielo y granizo), lo que sin duda enfriará mayormente el “ambiente dieciochero”.

Revisa, a continuación, el pronóstico del tiempo para Santiago hasta el jueves 19 de septiembre:

Lunes 16: Temperaturas de 9° y 27° con cielos nublados durante toda la jornada.

con cielos durante toda la jornada. Martes 17: Temperaturas de 7° y 21 ° con cielos despejados durante el día.

° con cielos durante el día. Miércoles 18: Temperaturas de 8° y 19° con cielos nublados durante toda la jornada.

con cielos durante toda la jornada. Jueves 19: Temperaturas de 7° y 17° con cielos cubiertos durante el día y nublado en la tarde-noche.

Información redactada por la DMC el día domingo 15 a las 05:08 AM horas.