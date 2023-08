Una insólita noticia reveló el medio digital LUN acerca de una madre que pidió en 2016 una hora médica para su hija, pero recibió una llamada en el mes de marzo de este año para confirmar una cita con un oftalmólogo.

Insólito: Responden a hora médica para niña luego de 7 años en Chile

Un total de siete años tardó el Hospital de Puerto Montt en contactarse con Juana Ramírez Furrianca (50 años) para comunicarle que su hija menor (16 años actuales), había conseguido una hora médica con un oftalmólogo , esto tras ser derivada a una interconsulta en 2016.

Ramírez comentó qué fue lo que dijo al personal del centro de salud cuando se contactaron con ella: “Le dije a la persona que me llamó que muchas gracias, pero al verdad es que yo ya no necesitaba esa hora. Le insistí en que para qué iba a hacer ese gasto conmigo porque mi hija ya había ido al oftalmólogo de forma particular”.

“Le conté incluso que la llevé hace poquito y que tiene control en agosto” agregó la madre al citado medio.

Desde el hospital se ofuscaron

Al ser consultada acerca de qué iba a hacer finalmente con la hora médica de su hija, Juana Ramírez comentó que “La persona que estaba al otro lado el teléfono se ofuscó, me decía que cómo la iba a llevar a control particular, que debía aceptar la hora del hospital y que no me llamaron en todo este tiempo porque no había nada (hora) antes”.

Finalmente, la madre de la joven aseguró que “finalmente le corté porque sentí que me estaba retando y yo tengo 50 años. No estaba para eso”, precisó.