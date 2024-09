Un innovador estudio respaldado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) podría cambiar la forma en que pensamos sobre la prevención de enfermedades cardíacas en mujeres.

La investigación, que fue presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2024 y publicada en el New England Journal of Medicine, sugiere que medir ciertos tipos de grasa en la sangre, junto con un marcador de inflamación llamado proteína C reactiva (CRP), podría predecir el riesgo de sufrir problemas cardíacos años antes de que estos se manifiesten .

Las cifras que tu corazón quiere que conozcas

Imagina poder saber hoy si tu corazón está en riesgo en el futuro. Eso es exactamente lo que los investigadores lograron al analizar a casi 28,000 profesionales de la salud durante 30 años.

Descubrieron que las mujeres con niveles altos de CRP, colesterol LDL (el llamado “colesterol malo”) y lipoproteína(a) o Lp(a) tenían muchas más probabilidades de sufrir un infarto , un derrame cerebral o incluso morir por una enfermedad cardíaca.

La investigación explica algo muy interesante e importante para las mujeres, es que no es solo el colesterol el que debes vigilar, puesto que la inflamación (esa reacción de tu cuerpo a lesiones o infecciones) es que la puede ser un villano en la historia de tu corazón.

Los autores explica que las células inmunitarias, al enfrentarse a un exceso de colesterol en las arterias, pueden crear un ambiente inflamatorio que empeora la acumulación de placa arterial. Y cuando esa placa se vuelve inestable o se rompe, puede desencadenar un evento cardíaco.

El futuro de la salud cardíaca: más personalizado que nunca

La buena noticia es que no todo está escrito en piedra. Los investigadores subrayan la importancia de la prevención que pueden marcar una gran diferencia, estas son:

Mantener una dieta equilibrada.

Hacer ejercicio.

Reducir el estrés.

Dejar de fumar.

Para aquellos con mayores riesgos, los médicos podrían recomendar tratamientos para reducir tanto el colesterol como la inflamación.

Aunque el colesterol LDL ya es un viejo conocido en los exámenes médicos, las pruebas para Lp(a) y CRP todavía no son tan comunes en todos los lugares. Sin embargo, con estos nuevos hallazgos, podríamos estar ante un cambio de paradigma en la prevención de enfermedades cardíacas, con tratamientos cada vez más personalizados para quienes tienen mayores riesgos.

Este estudio no solo abre la puerta a nuevas formas de detectar problemas cardíacos antes de que sea demasiado tarde, sino que también subraya algo crucial: cuidar tu corazón hoy es la clave para una vida más larga y saludable.