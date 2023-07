La astrología nos puede guiar en diversos aspectos de nuestras vidas, es por esto que te compartimos que dice el horóscopo de hoy viernes 28 de julio de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Excelentes influencias del Sol y Venus te van a traer como resultado un día bastante bueno en tus asuntos de tipo personal, amor, amistad y relaciones con el entorno en general. Hoy cosecharás vivencias especialmente agradables o placenteras o se harán realidad algunas ilusiones íntimas que anidaban en tu corazón.

Tauro (21 abril – 20 mayo)

No tengas dudas y tírate a la agua a luchar por tus sueños porque ahora la suerte está contigo. Siempre sueles ir con pies de plomo y no te gusta arriesgar nada si puedes evitarlo, pero ahora tienes la gran ayuda de Júpiter y es momento de arriesgar un poco más. Muy pronto la vida te materializará un sueño.

Géminis (21 mayo – 21 junio)

Hoy vas a tener un día un poco negativo, pero lo vas a tener tú en tu interior, no te irán mal las cosas ni tendrás mala suerte, simplemente dentro de ti se formará una pequeña tormenta, sobre todo hacia la segunda mitad del día. De poco importa que logres grandes cosas en el mundo si no encuentras con quien compartirlo.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Hoy tendrás un día un poco inestable, pero no malo ni desafortunado. Se te agolparán dentro de ti un montón de sueños y de objetivos que te gustaría lograr, pero debes darle tiempo al tiempo y hacer las cosas con cabeza. Tu cabeza estará hoy ocupada en sueños, pero el riesgo está en que te olvides de las realidades concretas.

Leo (23 julio – 22 agosto)

La Luna formará hoy aspectos bastante tensos con otros planetas y esto te causará algunas dificultades en tus relaciones más íntimas, incluso tú mismo, sin darte cuenta, podrías provocar tensiones o desencuentros porque ellos no están haciendo las cosas como a ti te hubiera gustado. Piensa bien las cosas antes de hacerlas.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Hoy tu planeta regente, Mercurio, comenzará a transitar por tu signo y te ayudará a conseguir realizaciones y éxitos, pero no porque te vaya a traer suerte, sino porque te dará las armas necesarias para que logres tus objetivos, te hará más hábil y más despejado mentalmente y también serás un poco más el centro de atención.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Tienes un gran agotamiento interior, todos los días tienes la sensación de tener que ir a una verdadera batalla y lo que más deseas en este momento es tener paz y poder descansar, ese será el estado de ánimo que tendrás hoy. A veces sientes que se te viene el mundo encima porque estás saturado de hacer tanto esfuerzo inútil.

Escorpio (23 octubre -21 noviembre)

Lo divino nunca te abandona, en los momentos en que parece que ya no podrás hacer nada más de repente te viene una ayuda por la persona que menos hubieras imaginado, o la situación pasa de ser desesperada y que de repente se te abre una puerta en la que ni te habías fijado. El destino está contigo y saldrás adelante.

Sagitario (22 noviembre -21 diciembre)

Aunque llueva o truene siempre sigues adelante porque te mueve una fe y una confianza que nada ni nadie consigue quitártela por graves o temidos que sean los problemas, esta es la situación que vas a vivir hoy y es, precisamente, lo que finalmente te llevará a la victoria. No te asustan los momentos difíciles y lograrás el éxito.

Capricornio (22 diciembre -20 enero)

Hoy la Luna no se hallará en buen estado cósmico y te va a tocar vivir un día bastante difícil. En principio tendrás un doloroso revés y algo que esperabas con gran ilusión no va a salir adelante, y aunque tú creerás que eso ha sido por azahares del destino en realidad no es así, sino que ha sido provocado por un enemigo solapado.

Acuario (21 enero – 19 febrero)

El término medio no existe para ti, cuando afrontas pruebas estas son de las más difíciles y dolorosas, mientras que cuando llegan los éxitos son, realmente, grandes éxitos. Pues bien, hoy te tocará vivir la segunda de las opciones porque vas a lograr un importante éxito o reconocimiento ya sea en tu trabajo o tu vida social.

Piscis (20 febrero – 20 marzo)

No es momento de apoyarte en los sentimientos, o en ese gran corazón que tienes, ahora tienes que ser frío, dejar que tu lado más racional tome el control de la situación, especialmente en tu trabajo y los asuntos mundanos. Hoy tendrás que afrontar un día bastante difícil y los sentimientos tan solo te lo podrían poner peor.