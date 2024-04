Horóscopo de hoy

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy la Luna se hallará afectada por Saturno y su influencia tendrá efectos negativos para ti en el ámbito emocional. El destino te echará un pequeño jarro de agua fría sobre alguna ilusión y quizás te des cuenta de que la persona que quieres no es, en realidad, como la habías imaginado.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

A lo largo del día, un aspecto de Saturno sobre la Luna va a acentuar tu lado más realista, lo que resultará positivo de cara a tus asuntos laborales y financieros, que es un ámbito para el que podrías tener un día bastante fructífero, ya que también la suerte te acompañará.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna se hallará en tu signo y esto va a acentuar tu lado más inestable. Todo esto hará que a lo largo del día tengas algunos cambios bruscos, pero no va a ser un mal día, incluso puedes tener éxitos en tu trabajo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy tu planeta regente, la Luna, se hallará algo afligida y eso puede hacer que tu rico universo de emociones y fantasías se transforme en tu enemigo, haciendo que te amenacen las emociones negativas y el pesimismo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La influencia de Saturno sobre la Luna te llevará a mostrarte bastante suspicaz, incluso, en algunos casos, viendo traiciones donde en realidad no hay nada. Como resultado final tú vas a tener un buen día, pero es muy probable que se lo hagas pasar un poco mal a las personas que te rodean.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy no tendrás un mal día, en realidad lo más probable va a ser lo contrario, sobre todo en el trabajo y los asuntos mundanos, pero la influencia de Saturno va a potenciar tu lado más introvertido y desconfiado, haciendo que te muestres algo más frío o distante. Pero el día será bueno, especialmente para asuntos financieros.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna formará hoy un aspecto armónico con tu signo y te ayudará a sacar tu lado más sensible, ayudando a quienes están pasando dificultades o alguna crisis, tanto si son seres queridos o, simplemente, desconocidos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

No te enojes de forma innecesaria, si una cosa por la que estás luchando no sale a lo mejor es porque, en realidad, no tiene que salir, o no puede hacerlo en este momento. No pierdas tus energías luchando por una meta casi imposible, cuando tienes otras que te podrían resultar bastante más accesibles.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vas a tener que emprender un viaje de trabajo que no te va a gustar, o que podría estar lleno de problemas. Pero debes saber que completarás tu tarea con éxito, y de allí a donde ahora vas triste y desganado, luego volverás lleno de alegría.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Existe una relación afectiva muy importante para ti y por la que estás dando lo mejor de tu ser. La influencia de tu regente, el severo Saturno, te indica que debes tener una gran paciencia, este es un tiempo de sembrar y aún no es la hora de recoger frutos, pero si tienes paciencia vas a ver realizado ese gran sueño.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Hoy la influencia adversa de Saturno te impulsará a poner todas tus energías en asuntos que no te llevarán a ninguna parte, o que, en todo caso, beneficiarán a otros pero no a ti. Esto puede hacer que, a pesar de que pongas tus mejores intenciones, todo te salga al revés.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La persona que te ha hecho daño, de un modo u otro, le acabará sucediendo algo malo y solo será cuestión de esperar para que lo acabes viendo. El día de hoy te pide ese pequeño sacrificio, y pronto verás que se trata de un gesto muy inteligente.