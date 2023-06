Esto es lo que dice el horóscopo de hoy domingo 4 de junio, de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Te espera un excelente día Aries, esto se da gracias a la armónica posición que tiene en Marte este domingo. Es un momento altamente favorable para las realizaciones laborales y mundanas así como las de carácter personal y familiar. Las circunstancias se podrán a tu favor y harás realidad tus deseos este 4 de junio.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La influencia que tiene Mercurio en tu signo hoy te hará estar un poco más inestable especialmente en tu vida personal. Con una clara tendencia a abordar varios asuntos de una sola vez, también te encontrarás altamente intuitivo y tendrás una mayor inspiración este domingo. Te espera un día favorable y muy bueno para la vida íntima.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este domingo la influencia en Mercurio en ti géminis se verá potenciada y agregará una mayor intuición a la inteligencia que te caracteriza. Con un día afortunado, las cosas saldrán de la forma que tu deseas, aunque esto no se deberá a la suerte sino a tus talentos y habilidades personales. Un buen día para solucionar problemas en el ámbito amoroso.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Con unos días soñadores, hoy verás esos sueños convertidos en realidad si te esfuerzas de verdad en conseguir lograr tus metas. Eres consciente de todo lo que vales y de todas las cosas buenas que tienes, no te angusties pensando en todo aquello que te falta o te limita. Si ves las cosas con objetividad saldrás ganando.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás un día realmente feliz o afortunado Leo, por lo menos así será durante gran parte del día ya que las cosas podrían empeorar hacía el final de la tarde. Un problema inesperado tocará tu puerta esta tarde y tendrás que hacerle frente a alguna mala noticia que te amargue un buen momento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Este domingo podrás disfrutar de un merecido descanso y momento de paz y serenidad luego de una semana bastante tensa y llena de preocupaciones y dificultades. Aunque te cueste un poco olvidarte de las desgracias de esta semana contarás con una gran paz y armonía familiar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Un día muy favorable tendrás este domingo para las relaciones tanto amorosas como de amistad. Últimamente has estado con algunos bajones emocionales y con un estado melancólico pero hoy encontrarás la paz y serenidad en compañía de tus seres queridos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La vida sentimental ha adquirido un gran protagonismo en tu vida últimamente y ahora debido al alejamiento de la influencia de Saturno en tu signo es que podrás tener grandes perspectivas para comentar una nueva relación. Es un buen momento para tomar la iniciativa en relación con el amor y los sentimientos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este domingo es un día altamente ideal para realizar algún viaje o una excursión junto con tu pareja, hijos o algún ser querido. Tendrás un día feliz en el que podrás vivir cosas que te generan gran ilusión. Te encuentras en un buen momento y hoy eres uno de los signos favorecidos. Te espera una sorpresa agradable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Has dejado atrás los días difíciles luego de que una gran influencia de dominante de Saturno en tu signo se haya dejado estar. Hoy debes ser prudente y no correr riesgos innecesarios. El destino te pondrá un jarro de agua fría o un desengaño relacionado con la familia, algo que esperabas finalmente no funcionará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Este 4 de junio los astros se encuentran influyendo de forma favorable en tu signo Acuario. Esto significa que buenos momentos vienen y te ayudarán a disfrutar de unos días más armónicos y predispuestos a que las cosas salgan tal como tú lo deseas. Vas a encontrar la solución a un problema que te preocupada días atrás.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy te encontrarás más estresado o nervioso de lo habitual, incluso aunque no tengas razones para estarlo. Desplegarás una gran actividad y estarás en constante movimiento este domingo. No tendrás un mal día y la razón de tu nerviosismo solo estará presente en tu cabeza. Te conviene centrar todas tus energías en una tarea útil hoy.