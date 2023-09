Todos los signos del zodiaco tienen sus propias características y rasgos que entregan ciertas predicciones astrológicas relacionadas con la carrera, el trabajo, las relaciones familiares, el amor, los negocios, el dinero, etc.

Conoce que dice el horóscopo de hoy domingo 1 de octubre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 1 de octubre?

Aries (marzo 21-abril 20)

Quizás no experimentes un día tan agradable o satisfactorio como habrías esperado, pero en realidad no se debe a que el día sea desafortunado, sino más que todo, a que tu estado interno no se encuentre en su mejor momento.

Afortunadamente, es solo una fase temporal de inestabilidad emocional y no indica una racha negativa o un deterioro duradero.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy, la Luna estará en una posición favorable que contribuirá a que tengas un día más agradable y placentero, ya sea en tu entorno familiar o en otras circunstancias. Habrá una predominancia de alegría y optimismo respaldados por un día moderadamente afortunado y productivo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Destacada presencia de desequilibrio emocional, te encontrarás en un cruce de caminos sin estar seguro de cuál elegir, con la posibilidad de que, al optar por uno, no sea el óptimo.

Tu mente estará en constante agitación y encontrar la paz o armonía será un desafío. Se esperan tensiones con familiares.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy requerirás un esfuerzo adicional para canalizar tu energía de manera positiva. Es posible que te sientas más irritable o agresivo de lo común, y esto podría afectar a tu pareja o a tus seres queridos, especialmente en la tarde, aunque no sea tu intención real. Estas emociones provienen principalmente de tus tensiones internas.

Leo (julio 23-agosto 22)

El comienzo de la semana se perfila muy positivo en cuanto a tu trabajo y finanzas. A pesar de las excelentes perspectivas y estar en un momento de suerte, es importante tener en cuenta que las apariencias pueden ser engañosas. Aunque todo parezca ir sin contratiempos, es probable que surjan desafíos más adelante.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy, Mercurio, tu planeta gobernante, estará en una posición desafiante con Neptuno, lo que puede llevarte, a pesar de tu gran inteligencia y habilidad para enfocarte en los detalles, a seguir pistas o rutas incorrectas. Es fundamental no confiar en la primera impresión, aunque parezca la más lógica. En este momento, muchas cosas no serán lo que aparentan.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Buena fortuna en cuestiones materiales y laborales. Tus esfuerzos estarán adecuadamente dirigidos y actuarás con prudencia y destreza. Sin embargo, el panorama se tornará más incierto o inestable en el ámbito emocional o familiar, al menos así lo percibirás. Habrá logros en el ámbito laboral, pero experimentarás tristeza en tu vida personal.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Este se perfila como uno de los signos más favorables en este inicio de semana, a pesar de ciertas influencias planetarias desafiantes. Habrá una inclinación hacia el éxito en los negocios y asuntos materiales en general, demostrando una notable astucia y habilidad. Se vislumbra una semana llena de logros en el ámbito laboral.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

El comienzo de la semana augura bienestar en lo laboral y asuntos cotidianos, y se verá complementado por momentos de alegría y felicidad en el ámbito familiar y sentimental. Afortunadamente, hoy te aguardan experiencias y eventos positivos en ambos aspectos. Los sueños se realizan o avanzan hacia su realización.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy las cosas no transcurrirán como esperas, lo cual no implica, de forma necesaria, que vayan a salir mal. No obstante, es probable que te sientas insatisfecho.

Aunque atraviesas un buen momento astrológico, hoy los planetas no estarán en armonía y es importante que mantengas la vigilancia, especialmente respecto a posibles enemigos ocultos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy es crucial que no te confíes, especialmente después de unos días en los que la suerte te ha sonreído un poco más.

En este momento, debes ser muy precavido con posibles engaños o traiciones, ya sea en el ámbito laboral o financiero; de lo contrario, podrías llevarte una desagradable sorpresa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Invariablemente, estás presente para realizar acciones benéficas, brindar apoyo y ayudar a aquellos que te rodean, incluso cuando en muchos casos esas personas a las que ayudas no te han beneficiado de ninguna manera.

Hoy sentirás una especial disposición para manifestar lo mejor de tu naturaleza, y la vida te brindará la oportunidad para hacerlo.