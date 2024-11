Descubre qué pasa con la región de Tarapacá el próximo domingo 24 de noviembre y si hay o no segunda vuelta de Gobernadores.

El domingo 24 de noviembre se llevará a cabo en Chile la 2° vuelta de gobernadores regionales, jornada donde nuevamente millones de chilenos deberán acudir a los diferentes locales de votación para elegir a los nuevos ‘GORE’ que liderarán sus regiones por los próximos cuatro años.

¿Hay segunda vuelta en la región de Tarapacá?

La respuesta es NO, la Región de Tarapacá no tendrá segunda vuelta de Gobernadores Regionales, debido a que la norma vigente establece que solamente habrá segunda vuelta de ‘GORE’ si ninguno de los candidatos alcanza el 40% de los votos y la región nortina fue una de las cinco regiones del país donde no habrá balotaje.

En este caso, el Gobernador Regional elegido fue José Miguel Carvajal Gallardo, quien logró la reelección al conseguir el 46,18% de las preferencias y de esta manera se mantendrá en el cargo hasta 2028.

Junto a Tarapacá, las otras regiones que no tienen balotaje este fin de semana son las regiones de Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

¿Es feriado irrenunciable el 24 de noviembre en Tarapacá?

Al no haber segunda vuelta este fin de semana en Tarapacá, el comercio en todas las comunas de la región funcionará en completa normalidad o con horario de fin de semana , permitiendo la apertura de supermercados, malls y centros comerciales sin restricción , situación contraria a lo que ocurrirá, por ejemplo, en la RM o Biobío, donde Malls y algunos supermercados deberán cerrar por la jornada de votación.

¿Qué pasa si trabajo en una región y voto en otra?

Ya lo había dicho la Dirección del Trabajo en primera vuelta, los trabajadores que les toque trabajar durante esta jornada tienen derecho a ausentarse de sus labores durante un lapso de tres horas para concurrir a sufragar o excusarse de participar en la votación, sin que ello implique menoscabo en sus remuneraciones. Ante esto, la misma DT indica que fiscalizará las denuncias recibidas a través del Canal de Atención Telefónica (CAT), 600 450 4000.

¿Dónde voto? Revisa tus datos electorales:

Si deseas consultar tus datos electorales para la segunda vuelta de Gobernador Regional, te invitamos a ingresar tu RUN en el sitio consulta.servel.cl, donde podrás conocer la región en la que estás inscrito, local de votación, ubicación y mesa, entre otros detalles.