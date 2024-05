Si bien aún falta para que comience el invierno en nuestro país, no son pocos los que esperan que ya termine la época más fría del año y se dé comienzo a la época de primavera-verano, si eres uno de ellos, debemos comunicarte que deberás tener algo de paciencia.

Esto porque el próximo cambio de hora se efectuará recién en el mes de septiembre, días antes del comienzo oficial de la primavera (22 septiembre), fecha que te invitamos a leer a continuación.

Hay fecha para el próximo cambio de hora: ¿Hasta cuándo dura el horario de invierno?

El próximo cambio de hora en Chile se realizará el día sábado 7 de septiembre , jornada donde se pondrá fin al horario de invierno y se dará comienzo al horario de verano.

Este día, cuando sean las 00:00 horas del domingo 8 de septiembre, los chilenos deberán adelantar la hora en 60 minutos, es decir, pasarán a ser las 01:00 am horas del domingo , “perdiendo” una hora.

¿En qué zonas no se cambia la hora en Chile y qué pasa con Rapa Nui?

El cambio de hora afecta a casi la totalidad de chilenos, no obstante, hay una única región donde no se debe hacer este cambio en el huso horario y es en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, ya que, esta región es la única que no tiene cambio de hora en ningún momento del año.