Este año no se queda atrás cuando se trata de elecciones, porque en el calendario ya hay fijadas varias fechas para procesos electorales. La diferencia en esta ocasión es que no todas las votaciones son obligatorias, sino que también habrá instancias voluntarias que no implicarán una multa para quienes no ejerzan su derecho a voto.

Calendario de elecciones 2024: Votaciones obligatorias y voluntarias

Domingo 9 de junio: Primarias de Gobernadores y Alcaldes (por confirmar)

El voto será voluntario , aunque las elecciones todavía están por confirmar.

Estas primarias podrán ser utilizadas por los partidos políticos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para las elecciones de Gobernadores Regionales y Alcaldes uno meses más adelante.

Domingo 27 de octubre: Elección General de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales

El voto será obligatorio.

Este día los electores deberán votar por alguno de los candidatos en cada categoría: gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Domingo 24 de noviembre: Eventual Segunda Votación de Gobernadores regionales

El voto será obligatorio.

Esta elección se realizará solo si ninguno de los candidatos a gobernador regional obtiene la mayoría señalada por ley en la elección de octubre.

Se procederá a una segunda votación entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías.

Todavía hay plazo para el cambio de domicilio electoral

Si te cambiaste de casa o tu domicilio electoral no corresponde a tu dirección, puedes actualizarlo para que en las próximas elecciones votes en un local cercano a tu hogar.

El plazo para hacerlo termia el 8 de junio y es un trámite muy sencillo:

Ingresa a cambiodomicilio.servel.cl con tu Clave Única.

Verás los datos de tu domicilio electoral. Si hay alguno que quieras cambiar, haz clic en “Solicitar cambio de domicilio electoral”.

Elige entre las ubicaciones “Chile-Urbano”, “Chile-Rural” o “Extranjero”.

Actualiza los datos. Asegúrate de seleccionar y escribir correctamente la región, comuna, calle y número. Además, deberás escribir tus datos de contacto.

Y listo. La aceptación se verá reflejada pronto en la Consulta de Datos Electorales.

Si quieres hacer el trámite de forma presencial debes dirigirte a las Direcciones Regionales de Servel, oficinas de Chile Atiende u oficinas del Registro Civil.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones obligatorias?

Si no votas en las elecciones que son obligatorias enfrentarás una multa de 0,5 a 3 UTM, es decir entre $32.300 y $194.00 aproximadamente, a menos que cumplas una de las excusas para no votar: