Las largas filas para solicitar la tramitación de documentos se deben a “un problema cultural”, según el director del Registro Civil, Omar Morales. Al mismo tiempo, el director del servicio defendió la petición de horas vía internet: “como modelo, para nosotros, es el mejor”.

“Si yo saco hora y tengo hora a las 11:00, no tengo por qué llegar a las 08:00. Y si uno va a la oficina, mucha gente llega por si la atienden antes. Tomando hora, nosotros aseguramos que cinco, 10 minutos (después) máximo de la hora que usted tomó, lo vamos a atender”, señaló.

Para el director del Registro Civil, otro de los problemas que existen dentro del sistema son los altos niveles de no ocupación de la hora solicitada con antelación. “Tenemos una tasa hoy día de no ocupación de la hora, es decir, yo pido hora, pero no la ocupo, que es cercana al 30%”, detalló, agregando que el ideal es llegar a una no ocupación inferior al 15%.

A juicio de Morales, “esto es porque también hay un tema cultural” señaló. Morales también añadió que se espera llegar a niveles cercanos al 15% en junio próximo.

Agendamiento online

En medio de la crisis sanitaria del COVID-19 se implementó el agendamiento online en el Registro Civil para evitar aglomeraciones y prevenir contagios y, pese a que ya se dio por superada la pandemia, el sistema no solamente se mantendrá, sino que se potenciará por medio de mejoras que comenzarán a implementarse a partir de octubre.

Así, con el fin de eliminar inconvenientes de agendar online, Morales señaló que en dos semanas se implementará completamente un nuevo software que permitió liberar alrededor de 520 mil horas para solicitar trámites de identificación (cédula y pasaporte), por medio de un sistema que pide confirmar si el usuario utilizará la hora agendada previamente.

Desde el Registro Civil aclaran que la medida será útil “mientras logramos que se genere la cultura del uso de nuestras horas de atención en forma ordenada, porque eso evita que usted tenga que hacer fila”.

“Hay personas que tienen evidentemente algunas dificultades como con la brecha digital, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. En ese caso, está el modelo de atención que contempla que estas personas, sin hora, pueden ser atendidas”, detalló.