Acceder a beneficios sociales y programas es esencial para muchas personas, pero determinar si se pertenece a un tramo específico del Registro Social de Hogares (RSH) puede ser un proceso complejo.

Si no has podido confirmar cuál es tu porcentaje del RSH, no te preocupes, porque aquí aprenderás paso a paso conocer tu tramo, una información clave para acceder a bonos y beneficios estatales.

¿Cómo saber cuál es mi tramo del Registro Social de Hogares?

Para conocer tu calificación económica del Registro Social de Hogares ve a registrosocial.gob.cl.

Una vez dentro, haz clic en “Ir a mi registro” e ingresa con Clave Única.

Luego, haz clic en “Calificación socioeconómica” y podrás ver tu porcentaje.

Los tramos son: 40%, 60%, 70%, 80% y 90%. Mientras más bajo es el porcentaje, menores son los ingresos de la familia, por lo tanto mayores las cantidades de beneficios que pueden recibir.

¿Cómo inscribirme en el RSH?

Si no tienes un tramo, es porque no estás inscrito en el Registro Social de Hogares.

Para crear tu ficha ve a registrosocial.gob.cl.

Dirígete a “Ir a mi registro” e ingresa con Clave Única o RUT.

Se abrirá una pantalla de bienvenida. Haz clic en el botón “Ingreso al Registro Social de Hogares” y rellena tus datos. Además, deberás responder algunas preguntas relacionadas con tu educación, salud, información laboral y ocupación.

A continuación, ingresa los datos de tu vivienda. Responde todas las preguntas y selecciona “Continuar”.

Después ingresa los datos de las personas que integran tu hogar, haciendo clic en el botón “Agregar integrantes”.

Selecciona la jefatura de tu hogar y luego elige el parentesco de las personas del hogar con dicha jefatura. Si en tu hogar hay solo una persona, este paso no es necesario.

Luego, descarga el Formulario de Solicitud y llénalo. Deben firmarlo todos los integrantes del hogar mayores de edad. Después adjunta el documento y las copias de las cédulas de identidad de las personas que lo firmaron, junto con un documento que acredite el domicilio, como una cuenta de luz, agua o contrato de arriendo.

Una vez hecho lo anterior, te aparecerá un mensaje que indicará que tu solicitud ha sido ingresada con éxito.

¿A qué beneficios puedo acceder?

Son varios los beneficios a los que puedes acceder dependiendo de tu tramo del RSH:

Para conocer los beneficios que puedes recibir si estas en el 40% del RSH haz clic aquí.

haz clic aquí. Para conocer los beneficios que puedes recibir si estas en el 60% del RSH haz clic aquí.

haz clic aquí. Para conocer los beneficios que puedes recibir si estas en el 80% del RSH haz clic aquí.

haz clic aquí. Para conocer los beneficios que puedes recibir si estas en el 90% del RSH haz clic aquí.

Buscador de beneficios

Igualmente, puedes hacer uso del Buscador de Beneficios de la Red de Protección Social.

Ingresa a www.reddeproteccion.cl y ve a la sección “Buscador de beneficios”.

Deberás responder un cuestionario con información personal y socioeconómica.

Una vez hecho esto, la plataforma te indicará todos los beneficios a los que podrías postular en las siguientes áreas: Cesantía, Subsidio de Empleo, Capacitación, Educación Superior, Salud y bienestar, Vivienda, Pensiones, Personas mayores y cuidados, Beneficios Monetarios, y Emprendimientos.