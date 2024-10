Verifica antes de ir a votar para que no te dejen como vocal de mesa.

Ya partieron las Elecciones 2024. Sin embargo, podría haber retrasos si tu mesa todavía no está instalada. Muchos temen que al llegar a votar sean designados como vocales de mesa.

Para evitar eso, te dejamos una forma sencilla para saber si tu mesa está instalada para ir a votar.

¿Cómo saber si mi mesa está instalada para votar?

Para saber si tu mesa está instalada para ir a votar ve a elecciones.servel.cl.

Una vez dentro, haz clic en “Instalación de mesas” y luego en “División geográfica”. Podrás filtrar porregión, provincia y comuna, hasta encontrar tu local y mesa de votación.

Recuerda que las votaciones inician a las 8:00 horas y terminan a las 18:00 horas, a menos que haya gente esperando en la fila. Se realizan en dos días, pero tú eliges cuál ir: sábado 26 o domingo 27 de octubre.

Debes acudir con tu cédula de identidad o pasaporte. Además, se recomienda llevar un lápiz pasta azul, pero esto no es obligación. Si no puedes, no hay problema, un vocal de mesa se prestará uno.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Las elecciones son obligatorias, por lo tanto, si no vas a votar enfrentarás una multa de entre 0,5 a 3 UTM, lo cual equivale a un monto de entre $33.300 y $200.000.

Las únicas razones para no votar son:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral el día de las elecciones.

de su domicilio electoral el día de las elecciones. Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Si no votas por alguna de estas razones, deberás esperar a ser citado por el Juez de Policía Local correspondiente a tu domicilio electoral en los meses siguientes al Plebiscito.

Una vez que seas citado, deberás llevar los documentos que justifiquen tu ausencia en las elecciones 2024.

Pero, si no votas por encontrarse a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral, deberán seguir estos pasos: