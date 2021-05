¿WhatsApp dejará de funcionar? Los celulares en que ya no podrás ocupar la aplicación desde el 15 de mayo

Las nuevas políticas de WhatsApp y actualizaciones tienen expectantes a los usuarios de la aplicación, quienes están esperando diferentes cambios y algunos que ya se dicen son negativos.

Y es que si bien hubo una polémica grande de que los que no aceptaran las nuevas condiciones perderían sus cuentas, lo que finalmente fue desestimado por la misma compañía. Aun así, la App tiene diferentes actualizaciones periódicas y que podrían afectar varios smartphone.

Esto porque desde el 15 de mayo, algo que ya ha ocurrido, WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares "antiguos" y que no tienen los sistemas operativos hasta cierto punto actualizados.

¿Cuáles son los celulares en que WhatsApp dejará de funcionar?



Según lo informado por WhatsApp, en Android dejará de funcionar la App en los celulares con una versión anterior 4.0.3, ya no podrás usar WhatsApp con la nueva actualización. Esto significa los celulares Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S4, Galaxy Nexus de Google y Xperia S de Sony.

Los smartphones de Apple también se verán afectados, ya que correrá la misma situación para quienes tengan una versión anterior a IOS 9, tampoco podrán utilizar la actualización de WhatsApp.

WhatsApp tendrá su nueva actualizacoón el 15 de mayo, donde los celulares mencionados no podrían utilizarla. Este cambio de la App también ha traido controversia, porque las nuevas políticas de privacidad que inclurián compartir datos con Facebook no han sido bien recibidas. Si bien en un minuto se dijo que quienes no aceptaran esto no podrían utilizar la Aplicación, la compañía se retractó.