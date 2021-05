Viajes Interregionales | ¿Desde qué fase y cómo se puede viajar a otra región en el Plan Paso a Paso?

Durante el balance de hoy, el Minsal repotó 7 mil nuevos casos de coronavirus. La cifra es preocupante, porque nuevamente registra un número al alza. Por este motivo, las autoridades llamaron a seguir respetando todas las medidas implementadas.

Esto se hace mucho más relevante este fin de semana largo, por el feriado del 21 de mayo. Debido a esto, muchas personas tendrán la intención de viajar a otras regiones del país. No obstante, antes de tomar cualquier decidión, es necesario conocer las restricciones.

Sin importar la fecha en que se desee viajar, todo dependerá de la fase del Plan Paso a Paso en que se encuentre la comuna de residencia. Mientras más adelantada está la comuna en dicho plan, mayores son las libertades respecto de lo que se puede hacer.

A continuaciones te explicamos desde qué fase se puede viajar a otra región y cómo hacerlo.



¿Desde qué fase se puede viajar a otra región?

- Cuarentena : En la fase 1 no está permitido el traslado a otras regiones. Por lo tanto, si tu comuna está en cuarentena, no puedes salir de tu región. La única forma de viajar a otra región en fase 1 es con un salvoconducto o permiso que acredite tal movilización. Estos documentos están disponibles en Comisaría Virtual y tienen una justificación muy específica, que no contempla viajes por turismo.

- Transición : En la fase 2 no está permitido el traslado a otras regiones. Por lo tanto, si tu comuna está en Transición, no puedes salir de tu región. La única forma de viajar a otra región en fase 2 es con un salvoconducto o permiso que acredite tal movilización. Estos documentos están disponibles en Comisaría Virtual y tienen una justificación muy específica, que no contempla viajes por turismo.



- Preparación : En la fase 3 sí está permitido el traslado a otras regiones, a menos que el destino sea una comuna en fase 2. Por lo tanto, si tu comuna está en Preparación, podrás salir de tu región.

- Apertura Inicial : En la fase 4 sí está permitido el traslado a otras regiones, a menos que el destino sea una comuna en fase 2. Por lo tanto, si tu comuna está en Apertura Inicial, podrás salir de tu región.



¿Qué necesito para viajar a otra región?

Si la fase del Plan Paso a Paso en que está tu comuna te permite viajar a otra región, debes tener en consideración los documentos que necesitarás para el viaje:

- Cédula de identidad

- Pasaporte sanitario (se consigue en c19.cl)

- Salvoconducto (dependiendo del caso)

- Permiso (dependiendo del caso)