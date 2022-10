Tras el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, quien fue atacado en medio de un control policial a una carrera clandestina, la UDI anunció que presentarán un proyecto de Ley con el que se busca eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza de la policía uniformada.

El proyecto fue presentado por el diputado Jorge Alessandri quien explicó que la idea de la iniciativa es que en caso que un carabinero “en acto de servicio, sea atacado de cualquier manera: con un palo, físicamente, encerrado, pueda usar su arma de servicio, arma que es letal. Si un carabinero es atacado con un fierro, que el carabinero pueda disparar y tenga toda la garantía que va a tener respaldo institucional, judicial y político”.

El asesinato al sargento Retamal “no podemos dejarlo pasar, porque si el Gobierno va a salir a decir que va a presentar las querellas contra quienes resulten responsables, este problema va a crecer y el respeto a las policías tenemos que retenerlos y tenemos que recuperarlo rápidamente”, señaló.

“Al que ataca a Carabineros, al que le tira piedras al cuartel que está al lado del INBA, no hay nada de vuelta, no son detenidos, no son condenados (…) ¿qué sentido tiene la proporcionalidad de la fuerza cuando es una institución del Estado la que se está defendiendo? No creemos que debiera ser proporcional la defensa de un carabinero, ahí debe operar la razonabilidad de la fuerza”, argumentó el parlamentario.

Pese a que, según el parlamentario, las policías no tendrían la facultad para usar sus armas de servicio en caso de ataques, el instructivo del uso de la fuerza de Carabineros señala expresamente que “el empleo de armas letales es una medida extrema, aceptable sólo en circunstancias excepcionales que supongan un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el Carabinero o para cualquier otra persona”.