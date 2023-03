Luego que se conociera públicamente que algunos diputados promediaban hasta una hora de retraso y otros llegaban a marcar su asistencia y posteriormente salían de la Sala, la Mesa directiva de la Cámara anunció que se propondrá establecer descuento de la dieta parlamentaria a legisladores que lleguen tarde a cumplir sus funciones, lo cual, no agradó a la oposición, quienes reclamaron contra la propuesta.

Durante esta jornada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió múltiples quejas, luego que el presidente de la corporación, Vlado Mirosevic (PL) propusiera un descuento a la dieta parlamentaria a aquellos diputados que lleguen atrasados a cumplir sus funciones.

Cabe recordar que la mesa anunció que propondrán a los comités que los minutos de retraso se acumulen para generar descuentos, acorde al tiempo de tardanza, a la dieta parlamentaria que se entrega a fines de mes.

Las críticas no tardaron en llegar, principalmente por parte de la oposición, quienes acusan a Mirosevic de cometer una “falta grave”.

Francisco Undurraga (Evopoli) señaló que, “por la prensa nos enteramos de unas declaraciones del presidente Mirosevic, en las que señalaba que iban a ser sancionados las personas que no llegaran a la hora. No es culpa suya probablemente, porque usted debe haber estado esperando al propio presidente para que abriera la sesión, pero constantemente la mesa no está abriendo a las 10 de la mañana”, acusó.

Otro que expresó su descontentó fue el UDI Sergio Bobadilla, quien sostuvo que la propuesta de Mirosevic “es un anuncio inconsulto, es una atribución que no tiene, porque son los comités, y este tema de las multas no se ha tratado en los comités. Por lo tanto, el presidente de la Cámara ha cometido una grave falta y le pedimos que dé explicaciones a la Sala”.

En tanto, el presidente de la corporación replicó que la iniciativa es una propuesta que se entregará a los comités parlamentarios, cuyo propósito es devolverle prestigio al Congreso.