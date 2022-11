Ya fue ingresada al parlamento la iniciativa del Gobierno que buscar crear una variante del Estado de Excepción Constitucional llamada de "Protección y Resguardo".

¿De qué se trata la variante del Estado de Excepción del Gobierno?

Desde el ministerio del Interior, explicaron que la variante del Estado de Excepción significa que cuando se han hecho varias renovaciones de 15 días, el Ejecutivo tenga la posibilidad de solicitar una renovación por 60 días.

Esta iniciativa de ley no incluye la reducción del derecho a reunión e irá acompañada de informes quincenales escritos para que el parlamento si tenga un control de lo que se está haciendo.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó el martes el ingreso del proyecto, y afirmó que es "una variante del Estado de Emergencia, no tiene nada de acotado. La diferencia es que se renueva de una manera distinta, por un periodo más largo".

"Se ingresó hoy aquí al Parlamento, entra por el Senado, esto que estuvimos trabajando en sede prelegislativa para tener una nueva variante del Estado de Emergencia que permita una aplicación más adecuada al tipo de realidad que estamos teniendo hoy donde se está ocupando este instrumento", señaló Tohá.

“Nosotros al principio queríamos crear un nuevo estado de excepción, hay cuatro y queríamos crear un quinto, y en el debate nos propusieron, y acogimos esa idea, de que en lugar de crear uno nuevo, estableciéramos una variante dentro del estado de emergencia”, expresó.

Cabe recordar que a comienzos de octubre, la funcionaria explicó que esta variante tiene como característica que "va a permitir renovaciones más amplias, menos restricciones a las garantías constitucionales e hipótesis de actuación más precisas para la situación que tenemos en la zona, que no es una situación de orden público simplemente".

Por su lado, el subsecretario Manuel Monsalve, llamó a que el debate en torno a la iniciativa sea “democrático”, y declaró que “esperamos que se aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”, expresó y agregó que “nos parece que es una herramienta necesaria”.

“Tenemos una convicción en ese aspecto y quiero decir que las convicciones no son contradictorias. El gobierno ha tenido la capacidad no solo de decretar estado de excepción, no solo de fortalecer las capacidades de la policía, también de modificar la estrategia en la cual se despliegan los estados de excepción, para darle más eficacia al derecho a la seguridad pública”, manifestó Monsalve.