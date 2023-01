Comienza un nuevo año con la llegada del 2023 y este domingo 1 de enero es feriado en Chile, para que la población pueda descansar luego de la celebración de Año Nuevo. Misma situación que ocurre este lunes 2 de enero, que también será festivo a lo largo del país y no habrá que trabajar.

¿Pueden abrir los supermercados y malls este lunes 2 de enero?

A diferencia del 1 de enero que todo el comercio se mantuvo cerrado, este lunes 2 de enero no es feriado irrenunciable en Chile.

Esto significa que todo el comercio podrá funcionar con normalidad, lo que implica que los supermercados y malls abrirán durante este 2 de enero.

Esto también incorpora a otros comercios como pequeños centros comerciales, caracoles y strip centers, además de los otros lugares que ya estuvieron abiertos este domingo como los cines, restaurantes y farmacias.

¿Tendrán horarios especiales los malls y supermercados este 2 de enero?

Los supermercados y malls no debiesen tener horarios especiales este lunes 2 de enero, ya que es solo feriado legal que no impone restricciones en el comercio. Además, hasta el momento estos lugares no han anunciado horarios especiales.

De todas maneras, tendrán horarios como los de un domingo o los de cualquier otro día festivo, por lo que la recomendación es que revises en sus respectivos sitios webs el funcionamiento de cada local.

¿Cuáles son los feriados que tendrá este año 2022?

Este año 2023 son 17 los feriados que se celebran en Chile a nivel nacional, de los cuales 5 son irrenunciables: