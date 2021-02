Prueba de Transición: Alumna obtiene doble puntaje nacional pero tendrá gratuidad universitaria

Esta mañana el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer los puntajes de los más de 268 mil jóvenes que rindieron la Prueba de Transición Universitaria (PDT). El día de ayer el Mineduc se contactó con varios de ellos por obtener el puntaje máximo en alguna de las pruebas.

Aquí es donde destaca el nombre de una talquina proveniente del Colegio Montessori de la capital de la Región del Maule.

Se trata de Martina Contreras, quien fue notificada por la cartera de educación no una vez, sino que dos. Así es, Martina fue doble puntaje nacional, obtuvo la calificación máxima tanto en la evaluación de Ciencias como en la medición de Matemáticas.

La joven, que sueña con estudiar medicina en la Universidad Católica, siempre fue buena alumna, de hecho, terminó la enseñanza media con promedio 7. Sin embargo, todo lo anterior no sirvió para que pudiese optar a la gratuidad universitaria.

Esto dada su situación socioeconómica, pese a que tiene una hermana en la universidad y otro hermano chico. Según sus palabras, el contexto familiar que vive genera que existan “más gastos. Que nos pongan al nivel de personas que tienen mucho más siento que es injusto”.

“En general no creo que la división del nivel socioeconómico sea muy justa. Sé que soy muy privilegiada, que tengo cosas que muchas personas no poseen o les cuesta obtener, pero al final siento que la división no ve familia a familia”, señaló la doble puntaje nacional.