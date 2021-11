El Senador que va por la reelección sotuvo que "no me presto para este enaño", se paró y se fue del hemiciclo

Se paró y se fue del hemiciclo de la sala. El siempre controvertido senador Iván Moreira (UDI) protagonizó un nuevo momento digno de recordar por años.

En medio de la discusión por el cuarto retiro, el senado señaló “no me presto para este engaño”, momento en el que toma sus apuntes, se para y se va de la sala del Sendado.

“Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido” dijo Moreira antes de tomar sus notas y abandonar la discusión.

Antes de su retirada, el senador sostuvo que “plantee que solo estaba disponible para el retiro del 100% de los fondos, lo que reivindico aquí, 100%”, pese a que presentó un proyecto de retiro de hasta $2 millones.

¿Qué pasa con el cuarto retiro?

En estos momentos continúa el trámite en la sala, para que sea votado a eso de las 13:30 horas. Para que sea aprobado requiere de la venia de 25 parlamentarios, ya que el senador Gido Girardi (que estaba a favor) se encuentra en una misión oficial en la COP26 en Escocia.